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Nagehan Alçı tepki gösterdi: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

28.04.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Nagehan Alçı, 'tam kapanma' dönemi boyunca okulların kapatılmasına tepki gösterdi. Alçı, okulların en son kapanacak yerlerden olması gerektiğini ama kimsenin bu durumu önemsemediğini belirterek "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim." ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı tepki gösterdi: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Türkiye yarın 19.00 itibariyle 17 günlük bir 'tam kapanma' dönemine girmeye hazırlanırken, henüz kimlerin muaf olacağı ve hangi iş yerlerinin açık olacağıyla ilgili soru işaretleri tam anlamıyla giderilemedi.

Gazeteci Nagehan Alçı da İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgede hangi kurumların ve kişilerin muaf tutulacağının madde madde açıklanmasına rağmen herkesin kendisini 'muaf' ilan ettiğini iddia etti.

Habertürk'teki "Ben bu kapanmadan hiçbir şey anlamadım" başlıklı yazısında, içişi ve üretim zincirlerinin çalışacak olmasını eleştiren Alçı, bu durumun milyonlarca insanın sokakta olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Okulların ise kapalı olmasına tepki gösteren Alçı, okulların en son kapanacak yerlerden olması gerektiğini ama kimsenin bu durumu önemsemediğini belirterek "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim." ifadelerine yer verdi.

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Nagehan Alçı tam kapanma

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