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Nahda lideri Gannuşi Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 20:15 | Son Güncelleme

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, Hareket'in yıl sonunda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağını ancak kendisinin adaylıkla ilgilenmediğini söyledi

TUNUS (AA) - Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, yıl sonunda yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere Hareket'in katılacağını ancak kendisinin aday olmayacağını açıkladı.

Başkent Tunus'taki Stratejik ve Diplomatik Araştırmalar Merkezi'nde devrimin 8. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen konferansta konuşan Gannuşi, Nahda'nın 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair yol haritasını henüz belirlemediğini ifade etti.

Aday konusunun da henüz netliğe kavuşmadığını dile getiren Nahda lideri, kişisel olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmakla ilgilenmediğini ifade etti.

Gannuşi, Nahda'nın 2014 seçimlerinde tarafsız olduğunu ve başkalarının mücadelesinde yer aldığını ancak bu kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmi olarak katılacağını aktardı.

Nahda'yı işaret eden Gannuşi, "Ülkedeki en büyük partinin seçimlere katılmaması demokrasiye leke sürer." ifadesini kullandı.

Tunus'un demokratik bir geçişe sahip olması özelliğinden dolayı avantaj sahibi olduğunu vurgulayan Gannuşi, bu avantajın kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimi Gannuşi Nahda Tunus

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