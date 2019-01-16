Nairobi'de otele yapılan saldırı

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'deki otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, olayın ardından bölgede durumun kontrol altına alındığı belirtildi.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkentin Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otel yerleşkesi ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirtti.

Güvenlik ekiplerinin bölgede binalardan halkı ve yabancıları başarıyla tahliye ettiğini, güvenliğin sağlandığını ifade eden Matiang, halktan günlük yaşantısına devam etmesini istedi.

Bakan Matiang, saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin bilgi paylaşmazken, yerel medyada şimdiye kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kenya Polis Şefi Joseph Boinnet, saldırganların arasında bir intihar eylemcisinin de olduğunu, eylemcinin otelin bekleme salonunda üzerindekileri patlattığını ifade etti.

Öte yandan, yaralıların kaldırıldığı bölgedeki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı yapıldı.

Başkentteki otele düzenlenen ve terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda patlama sesleri duyulmuş ardından militanlar ve polis arasında çatışma çıkmıştı.

Saldırının 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve yaklaşık 150 askerin ölmesine yol açan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.

Örgüt, Eylül 2013'te yine başkent Nairobi'de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

