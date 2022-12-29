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Nakilden sonra eski kalbini plastik bir poşette tutuyor! Kalbini saklama nedeni...

29.12.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organ nakilleri birçok insanın hayatını kurtaran ve toplumun bu konuda daha da bilinçlenmesine gerek olan konular arasında bulunuyor. Oldukça zor bulunan organ nakilleri bir yaşamın tamamen değişmesini sağlayabiliyor. TikTok'ta yaptığı paylaşımda eski kalbini poşette sakladığını gösteren bir kadın bunun nedenini açıkladı.

Nakilden sonra eski kalbini plastik bir poşette tutuyor! Kalbini saklama nedeni...

Yeni Zelandalı 29 yaşındaki Jessica Manning'in kalp nakli olduktan sonra eski kalbini plastik bir poşete koyarak sakladığını paylaştığı TikTok videosu kısa zaman içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Manning, "Kalbime sahip olmanın ve organ bağışı konusunda eğitim vermenin tartışmalı olacağını her zaman biliyordum"dedi.

YAŞAMASI İÇİN İKİ YIL VERİLMİŞTİ

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Manning'in kalp hastalığı hikayesi doğduğu andan itibaren "kurabiye hamuruna" benzettiği yarım kalbe sahip olmak da dahil olmak üzere birçok kalp kusuru yaşadıktan sonra başladı. Daha sonra, 3 yaşından önce iki açık kalp ameliyatı da dahil olmak üzere 200 kardiyovasküler prosedür geçirdi. Bir noktada yaşaması için sadece iki yıl verilen Manning, "En büyük kalp ameliyatım, kalbi bir tüp kullanarak pulmoner artere bağlayan Fontan'ımdı, bu neredeyse kalbimin yeniden inşası gibiydi" dedi.

KALP BAĞIŞIYLA HAYATI KURTULDU

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Kurtuluş nihayet 25 yaşında bağış yoluyla bir kalp aldığında geldi. Bir kalbe tutunmak, "Indiana Jones and the Temple Of Doom"dan koparılmış korkunç bir ritüeli çağrıştırabilir. Bununla birlikte, iyi kalpli kadının onu elinde tutmak için çok onurlu bir nedeni vardır - hayatını kurtaran bağışçıyı onurlandırmak istemektedir.

BAĞIŞÇISINA VE AİLESİNE MİNNETTAR

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Manning, "Bir ev satın aldığımda onu gömmek ve üstüne bir ağaç dikmek ve bağışçıma adamak istiyorum" dedi. "Bir organ nakli alıcısı olarak, sadece bağışçımıza değil, bağışçının ailesine ne kadar minnettar olduğumuzu kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansız. Hedeflerime ulaşmak ve sevdiğim her şeyi yapmak, bağışçımın hala hayatta olduğunu kutlamaktır." Başka bir deyişle, kalbi kelimenin tam anlamıyla ona atıyor.

KORUYUCU SIVILARIN İÇERİSİNDE TUTUYOR

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Bu arada Manning, orijinal organı "kırılmasını" önlemek için koruyucu sıvılarla dolu bir çantada tutuyor. "Eskiden gardırobumda tutardım ama şimdi masamdaki bir çekmecede saklıyorum, kan pompalayıcısını zaten muhafaza edildiği için buzdolabında saklamama gerek kalmıyor" diye açıkladı. "Kalbimin yemeğime yakın olması bana pek uymuyordu!" "Dahmer" benzeri organ mumyalama tekniğinden kaçınmayı açıkladı .

KÖTÜ YORUMLAR ALIYOR

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Manning, "Bunun garip veya garip olduğunu düşünen insanların yalnızca küçük bir yüzdesi var. Olumsuz yorumlar yapan kişiler genellikle sayfama rastgele gelirler ve onu neden sakladığımı veya bugün burada olmak için neler yaşadığımı anlamak için diğer videolarımdan hiçbirini izlemeye zaman ayırmazlar." dedi. "Kendime çok güvenen bir insanım, yaralarıma ve anlattıkları hikayeye bayılıyorum" dedi. "Onları göstermek için bikini giymeyi seviyorum ve bikinili olmasam da yine de insanlara gösteriyorum."


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