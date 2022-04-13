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  4. Nakliye parası çok gelince... Taşınanların takdirini kazanacak yöntem!

Nakliye parası çok gelince... Taşınanların takdirini kazanacak yöntem!

13.04.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nakliye ücretleri ev ve eşya taşıyanların cebini yakarken geliştirilen bazı alternatif yöntemler dikkat çekti. İstanbul'un Beyoğlu semtinde taşınanların takdirini toplayacak elektrikli scooter ve mobilet ile eşya taşıma görüntüleri ortaya çıktı.

Nakliye parası çok gelince... Taşınanların takdirini kazanacak yöntem!

Beyoğlu'nda eşya taşımak isteyenler sıradışı yöntemlere başvurdu.

Son günlerde tek kişilik elektrikli scooter ile seyahat etmek özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bazıları da elektrikli scooter'ı başka amaçlarla kullanıyor. Beyoğlu'nda çamaşır makinesini taşımak için nakliye parası vermek istemeyen üç genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Elektrikli scooter ile çamaşır makinesi taşıdı. Vatandaşlar scooter ile çamaşır makinesinin taşınmasını şaşkın bakışlarla izledi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, scootere yüklenen çamaşır makinesinin sokakta taşınması görülüyor. Bir kişi scooter'ı kontrol ederken diğerleri de çamaşır makinesini tutuyor.

Bir başka olayda ise mobilet sürücüsü kafasına koyduğu tek kişilik koltuğu taşıdı. İlginç görüntülerin oluştuğu olayda sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar da cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

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