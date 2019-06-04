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Nallıhan'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 01:31 | Son Güncelleme

İftar vakti, aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Olayı haber alan tarafların yakınları arasında yaşanan gerginlik sonrası 7 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan bayram ziyareti için Nallıhan'a bağlı Kavakköy Mahallesi'ne gelen Kubilay Sağlık, iftar vakti aralarında husumet bulunan Mehmet Yücel (65) ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Sağlık, üzerinde taşıdığı silahla Yücel'e ateş etti.

Bu sırada amcası Mehmet Yücel'in kanlar içinde yerde kaldığını gören mahalle muhtarı Bayram Yücel de silahına davranarak Sağlık'a müdahale etmeye çalıştı.

Bunun üzerine çıkan silahlı kavgada Kubilay Sağlık, vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken muhtar Bayram Yücel de başından vuruldu.

Silah sesleri üzerine olay yerine koşan yakınları Mehmet Yücel'in cansız bedeniyle karşılaşırken yaralılar mahalle sakinleri tarafından Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Bayram Yücel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

- Her iki aileden 7 kişi gözaltına alındı

Olay sonrası Kavakköy'e çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken olayı haber alan tarafların yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu her iki aileden 7 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Yücel'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirilirken, jandarma tarafından mahallede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

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Ankara Nallıhan Silahlı kavga

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