Namık Kemal'i 23 yıl sonra yeniden yorumlayacak

Üzerinden çok uzun yıllar geçtiği için ilk başta tereddüt yaşadığını ancak daha sonra kabul ettiğini anlatan Günuğur, oyunu yeniden izleyiciyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tiyatroya 55 yılını vermiş duayen oyuncu Faruk Günuğur tarafından sahneye konulan oyunda, ilk yoruma göre bazı farklılıklar bulunacak. Tek kişilik gösteri olarak Ergun Sav tarafından kaleme alınan oyunun yeni yorumunda, Namık Kemal'in "Vatan Yahut Silistre" ve "Gülnihal" gibi tiyatro oyunlarından bölümler, genç tiyatrocularca arka planda sahnelenecek.

Vatan şairi Namık Kemal'in vatan sevgisinin ve hürriyet aşkının anlatıldığı, ilk kez 1996'da sahnelenen "Vatan Yahut Namık Kemal" oyunu, yeni yorumuyla 1 Ekim'de Ankara Devlet Tiyatroları Oda Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Namık Kemal'in hem edebi hem de tarihi kişiliğinin önemine işaret eden Günuğur, "Hayatının büyük bir kısmını gurbette, sürgünlerde, zindanlarda geçirmiş bir kişi Namık Kemal. Vatan, hürriyet ve Batı'ya açılış konusunda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinden aldığı çok şeyler var. Namık Kemal'i anlatmaya Devlet Tiyatrosunun sanatsal bir katkısı olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Seyirciyi daha çok kavrayan bir tarz oldu"

Günuğur, oyunun yeni yorumunda seyirci karşısına Namık Kemal olarak değil bir anlatıcı kimliğiyle çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllar önce oyunda Namık Kemal peruğu ve sakalı takarak Namık Kemal olarak izleyici karşısına çıkmıştım. Şimdi bir anlatıcı üzerinden gidiyoruz. Bu anlatıcı yer yer kendini kaptırarak, özellikle şiirlerde Namık Kemal ile özdeşleşiyor. Daha lezzetli, daha seyredilir, seyirciyi daha çok kavrayan bir tarz oldu. Ben anlatıcı olarak Namık Kemal'in tiyatro eserlerinden bahsederken genç oyuncu arkadaşlarımız da Vatan Yahut Silistre'den, Gülnihal'den küçük sahneleri arkada canlandırıyor."