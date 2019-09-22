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Namık Kemal'i 23 yıl sonra yeniden yorumlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Tiyatronun duayen isimlerinden Faruk Günuğur, 23 yıl önce rol aldığı "Vatan Yahut Namık Kemal" oyunu ile Devlet Tiyatrolarının yeni sanat sezonunda yeniden izleyiciyle buluşacak - "Vatan Yahut Namık Kemal" oyununun rejisör ve başrol oyuncusu Günuğur: - "Yıllar önce oyunda Namık Kemal peruğu ve sakalı takarak Namık Kemal olarak izleyici karşısına çıkmıştım. Şimdi bir anlatıcı üzerinden gidiyoruz. Bu anlatıcı yer yer kendini kaptırarak, özellikle şiirlerde Namık Kemal ile özdeşleşiyor. Daha lezzetli, daha seyredilir, seyirciyi daha çok kavrayan bir tarz oldu"

EDA ÖZDENER - Tiyatronun duayen isimlerinden Faruk Günuğur, 23 yıl önce rol aldığı "Vatan Yahut Namık Kemal" oyununun yeni yorumuyla izleyiciyle buluşacak.

Vatan şairi Namık Kemal'in vatan sevgisinin ve hürriyet aşkının anlatıldığı, ilk kez 1996'da sahnelenen "Vatan Yahut Namık Kemal" oyunu, yeni yorumuyla 1 Ekim'de Ankara Devlet Tiyatroları Oda Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Tiyatroya 55 yılını vermiş duayen oyuncu Faruk Günuğur tarafından sahneye konulan oyunda, ilk yoruma göre bazı farklılıklar bulunacak. Tek kişilik gösteri olarak Ergun Sav tarafından kaleme alınan oyunun yeni yorumunda, Namık Kemal'in "Vatan Yahut Silistre" ve "Gülnihal" gibi tiyatro oyunlarından bölümler, genç tiyatrocularca arka planda sahnelenecek.

Günuğur, provalar sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un, kendisinden eseri sahneye koyup yeniden başrolünü oynamasını istediğini belirtti.

Üzerinden çok uzun yıllar geçtiği için ilk başta tereddüt yaşadığını ancak daha sonra kabul ettiğini anlatan Günuğur, oyunu yeniden izleyiciyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Namık Kemal'in hem edebi hem de tarihi kişiliğinin önemine işaret eden Günuğur, "Hayatının büyük bir kısmını gurbette, sürgünlerde, zindanlarda geçirmiş bir kişi Namık Kemal. Vatan, hürriyet ve Batı'ya açılış konusunda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinden aldığı çok şeyler var. Namık Kemal'i anlatmaya Devlet Tiyatrosunun sanatsal bir katkısı olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Seyirciyi daha çok kavrayan bir tarz oldu"

Günuğur, oyunun yeni yorumunda seyirci karşısına Namık Kemal olarak değil bir anlatıcı kimliğiyle çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllar önce oyunda Namık Kemal peruğu ve sakalı takarak Namık Kemal olarak izleyici karşısına çıkmıştım. Şimdi bir anlatıcı üzerinden gidiyoruz. Bu anlatıcı yer yer kendini kaptırarak, özellikle şiirlerde Namık Kemal ile özdeşleşiyor. Daha lezzetli, daha seyredilir, seyirciyi daha çok kavrayan bir tarz oldu. Ben anlatıcı olarak Namık Kemal'in tiyatro eserlerinden bahsederken genç oyuncu arkadaşlarımız da Vatan Yahut Silistre'den, Gülnihal'den küçük sahneleri arkada canlandırıyor."

- "Ebeveynleri çocuklarıyla birlikte bekliyoruz"

Günuğur, ortaokul, lise yıllarında Namık Kemal şiirlerini ezbere bildiğini, 23 yıl aradan sonra oyunu çok kolay ezberlemesinin de bu altyapıdan kaynaklandığını söyledi.

Şimdiki neslin Namık Kemal'i yeterince tanımadığını ifade eden Günuğur, vatan şairi Namık Kemal gibi büyük insanların, şairlerin, yazarların neler yaptıklarını bilmeleri için öğrencileri oyunu görmeye davet etti. Günuğur, "Hatta hatırlamak ve bilgilerini tazelemek anlamında ebeveynleri de onlarla birlikte gelirlerse çok da güzel olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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