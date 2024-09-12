Narin Güran cinayetinde iğrenç bir ihtimal daha! Canlı yayında söyledi herkes dondu kaldı: ‘Amca ile itirafçının cinsel ilişkisi olabilir’

Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili itirafçı Nevzat Bahtiyar’a jandarmada amca Salim Güran’ın yasak ilişkinin olup olmadığı da soruldu. Bahtiyar ise verdiği ifadede Güran’ın hem Narin’in annesi Yüksel hem de amcasının eşi Maşallah ile cinsel ilişkisinin olduğunu iddia etmişti.

Halk TV canlı yayınına katılan Hukukçu Afşin Hatipoğlu kimsenin dile getirmediği ancak ihtimaller arasında olabilecek o iddiayı anlattı:

“Bu kadar kalabalık bir ailenin annesinin, bu kadar bağımsız ve rahat bir şekilde, 6 çocuk annesi bir kadın, herkesten sıyrılıyorlar ve o çocuk kadın ile amcasının ilişkisini görüyor.

‘AKLA GELMEYECEK SORULARIN DA SORULMASI LAZIM’

Bu olasılık yüzde kaçtır? Bence akla gelmeyecek soruların da sorulması lazım. Şüphelerin birleştiği sadece iki kişi var: Salim ve Nevzat. Bunlar arasında cinsel ilişki varsa, ve bu çocuk bunu gördüyse, onlar da kendi aralarındaki bu utançtan dolayı bu çocuğu öldürdüyse bu çok mu hayır diyebileceğimiz bir senaryo?

SALİM GÜRAN İLE İTİRAFÇI NEVZAT ARASINDA CİNSEL İLİŞKİ Mİ VAR?

Bu da araştırılmalı, bu senaryo, öbür senaryodan çok daha inanılır bir senaryo. 6 çocuklu, köyde yaşayan bir kadının kayınbiraderiyle bir ilişkiyi kimseye fark ettirmeden yaşaması çok da söz konusu bir şey değil.”

BAKAN TUNÇ: KATİLİN KİM OLDUĞUNA DAİR ELİMİZDE ÖNEMLİ BULGULAR VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün Narin cinayetiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Narin'in katilinin kim olduğuna ilişkin "önemli bulgular" olduğunu belirten Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle: