NASA astronotunun yerçekimsiz ortamda kalbi küçüldü

Bilim insanları, yerçekiminin damarla kan pompalamayı sürdürürken kalbin hem boyutunu hem de işlevini korumasına yardımcı olduğunu belirterek, bu kuvvetin ortadan kaldırıldığında ya da yer değiştirdiğinde kalbin buna tepki olarak küçüldüğünü açıkladı.

NASA astronotu ve uçuş mühendisi Scott Kelly, 27 Mart 2015'ten 1 Mart 2016'ya kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer çekimi olmadan yaşadı. Her gün iki saat boyunca, haftada altı gün sabit bir bisiklet ve koşu bandı ile egzersiz yaptı.

Lecomte ise , 5 Haziran-11 Kasım 2018 tarihleri arasında her gün 3 kilometre yol kat ederek günde ortalama altı saat yüzdü. Lecomte Dünya'da olmasına rağmen, günde saatlerce suda kalması yer çekiminin vücudundaki etkisini değiştirdi.

Uzun mesafeli yüzücüler, dayanıklılıklarını artırmak için yüzüstü pozisyon tekniğini kullanıyor.

EGZERSİZ KALPLERİNİN KÜÇÜLMESİNİ ÖNLEMEDİ

Araştırmacılar, her iki erkeğin gerçekleştirdiği fiziksel faaliyetlerin kalplerinde herhangi bir küçülme veya zayıflama yaşamasını engelleyeceğini umuyorlardı. Fakat, bu aşırı fiziksel olaylardan önce, sırasında ve sonrasında kalp testlerinden toplanan veriler aksini gösterdi.