Mars'ı daha önce hiç görmediğiniz gibi görmeye hazırlanın: Kızıl Gezegen'den ilk canlı yayına saatler kaldı!

Dailymail'in haberine göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kızıl Gezegen'in daha önce hiç görülmemiş çarpıcı detaylarını ortaya çıkaracak olan Mars'ın ilk canlı yayınına ev sahipliği yapıyor.

MARS'TAN İLK CANLI YAYINI! HER 50 SANİYEDE BİR YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞACAK... NASIL İZLENİR?

ESA'nın Mars Express yörünge aracı, her 50 saniyede bir yeni görüntüler paylaşacak.

Yayına ESA'nın YouTube kanalı üzerinden erişilebilecek. YouTube yayını TSİ 19:00'da başlayacak.

Etkinlik canlı olarak sunulacak olsa da, verilerin Mars'tan Dünya'ya yol kat etmesi 22 dakika kadar sürüyor.

Görüntülerde bu yüzden bir gecikme bekleniyor.

ESA, canlı yayının Mars Express'in uzaydaki 20. yılını onurlandırdığını söyledi.

