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Mars'ı daha önce hiç görmediğiniz gibi görmeye hazırlanın: Kızıl Gezegen'den ilk canlı yayına saatler kaldı!

02.06.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mars'tan ilk canlı yayına artık saatler kaldı. Kızıl gezegenden ilk canlı yayın bugün gerçekleşecek... Ancak verilerin Mars'tan Dünya'ya uzun bir yol kat etmesi gerekeceğinden görüntülerde yaklaşık 20 dakikalık bir gecikme bekleniyor.

Mars'ı daha önce hiç görmediğiniz gibi görmeye hazırlanın: Kızıl Gezegen'den ilk canlı yayına saatler kaldı!

Dailymail'in haberine göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kızıl Gezegen'in daha önce hiç görülmemiş çarpıcı detaylarını ortaya çıkaracak olan Mars'ın ilk canlı yayınına ev sahipliği yapıyor.

MARS'TAN İLK CANLI YAYINI! HER 50 SANİYEDE BİR YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞACAK... NASIL İZLENİR?

ESA'nın Mars Express yörünge aracı, her 50 saniyede bir yeni görüntüler paylaşacak.

Yayına ESA'nın YouTube kanalı üzerinden erişilebilecek. YouTube yayını TSİ 19:00'da başlayacak.

Mars

Etkinlik canlı olarak sunulacak olsa da, verilerin Mars'tan Dünya'ya yol kat etmesi 22 dakika kadar sürüyor.

Görüntülerde bu yüzden bir gecikme bekleniyor.

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ESA, canlı yayının Mars Express'in uzaydaki 20. yılını onurlandırdığını söyledi.

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Mars ESA Avrupa Uzay Ajansı kızıl gezegen

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