NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

'Mars'a geri sayım başladı' başlığıyla yayımlanan duyuruda, "Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var" denildi.

NASA, 'NASA Earth' adlı Twitter hesabından, Mars'taki Jezero Krateri üzerinde incelemeler yapacak ve yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance'in fırlatılması için geri sayımın başladığını duyurarak, Burdur'da bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün uzaydan görüntüsü ve Salda Gölü'nde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

SALDA GÖLÜ FİKİR VERİYOR

Salda Gölü ve Jezero Krateri'nin birlikte fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Mars'a geri sayım başladı! NASA Persevere gezgininin Jezero Krateri'ne sadece bir gün sonra temas edeceğine inanmak öyle zor ki. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var" denildi.

SALDA'DA ÇALIŞMA YAPILDI

NASA'nın web sitesinde ise NASA uzmanlarının Salda Gölü'nde yaptığı çalışmaların sonuçları açıklandı. Araştırmaya ilişkin Salda Gölü'nden sualtı mikrobiyalitleri, eski mikrobiyalitlerin açıkta kalan adası, alüvyon yelpazesi, eski ve yeni mikrobiyalitler, tortul yüzeyleri gibi birçok fotoğrafa da yer veriliyor.