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NASA'nın teleskobu evrendeki en eski galaksiyi buldu! Tam 13.5 milyar yıllık

22.07.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu olan James Webb Teleskobu (JWST) sayesinde evrenin bilinen en eski galaksisi olan 13.5 milyar yıllık GLASS-z13'ü (GN-z13) keşfedildi. Keşif büyük heyecan yaratırken, galaksinin 13.8 milyar önce meydana gelen Büyük Patlama'dan sadece 300 milyon yıl sonra oluştuğu ifade edildi.

NASA'nın teleskobu evrendeki en eski galaksiyi buldu! Tam 13.5 milyar yıllık

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu önemli bir keşfe imza attı. NASA'nın uzaya gönderdiği teleskop, geçtiğimiz günlerde evrenin bugüne kadarki en derin ve en detaylı fotoğrafını bizlerle tanıştırmıştı. Fakat yaptığı son keşif fotoğraflardan daha dikkat çekici oldu. JWST, büyük heyecan yaratan keşfinde şimdiye kadar keşfedilen en eski galaksiyi ortaya çıkardı.

GLASS-Z13: 13,5 MİLYAR YIL YAŞINDAKİ EVRENİN EN ESKİ GALAKSİSİ

13,5 milyar yıl yaşında olduğu belirtilen evrendeki en eski galaksiye GLASS-z13 (GN-z13) adı verildi. JWST, GN-z13'ü görüntülemeyi ise en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı tespit edebilen Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) cihazını kullanarak başardı. Işığın uzayda seyahat etmesi için geçen süreyi analiz ederek, zamanda geri 'gitmek' için geniş bir kızılötesi ışık yelpazesi kullanan JWST, GN-z13'ü araştırırken aynı zamanda GN-z11'i de tespit etti.

James Webb Uzay teleskobu nedir?

Aktarılanlara göre GLASS-z13 (GN-z13), 13,8 milyar yıl önce meydana gelen Büyük Patlama'dan sadece 300 milyon yıl sonra oluştu.

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DEPOLAMA KAPASİTESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde evrenin bugüne kadarki en derin ve en detaylı fotoğrafını çeken ve evrenin en eski galaksisini keşfeden James Webb'in, 68 GB'lık bir SSD ile donatıldığı ortaya çıkmıştı. Bu bilgi, dünyanın en büyük teleskobunun birçok akıllı telefondan daha küçük bir hafızaya sahip olduğunu göstermişti.

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