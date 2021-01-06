NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gözler önüne serdi

500’den fazla fotoğraf içeren koleksiyon, iklim değişikliğinin gerçekliğini kanıtlıyor ve dünyanın sürüklendiği yokoluşu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. NASA fotoğrafların yarısının insan faaliyetleri ve iklim değişikliği kaynaklı olaylarının meydana gelmeden önce diğer bir yarısının ise yakın zamanda çekildiğini açıkladı. Bazı görüntüler bir hafta arasındaki değişimi gösterirken, bazıları 40 yıllık bir zaman dilimini içeriyor.

Fotoğraflar, Yeni Zelanda'da buzulların küçülmesinden Sahra Çölü'nde kar yağışına, Kanada ve Sibirya’da eriyen buz dağlarından Amazon’daki yargınlara kadar geri dönülemeyecek kayıplara neden olan olayların tamamını bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyor.

Uzaydan çekilen ve 'Images of Change” (Değişimin Görüntüleri) olarak adlandırılan bir dizi fotoğraf, iklim değişikliği, kentleşme, sel ve yangınların dünyanın farklı bölgelerindeki etkisini gösteriyor.

500 fotoğraflık seçki, yeni tip koronavirüs pandemisinin Wuhan’daki trafik yoğunluğunu nasıl azalttığından Sibirya’daki buzul örtüsünün erimesine, Amazon ormanlarındaki yangınlardan Arktik buzulunun küçülmesine kadar bir dizi olayı en çıplak haliyle ortaya koyuyor.

ARKTİK BUZU 36 YILDA BÜYÜK ÖLÇÜDE ERİDİ

Bununla birlikte 1984 ve 2020'de çekilen Arktik deniz buzu görüntülerinde, donmuş bölgede yer alan buzullarının 36 yılda büyük ölçüde eridiğini görülüyor. NASA’da çalışan bilim insanı Joey Comiso, “Buzulların küçülmesi bu hızda devam ederse, Kuzey Kutbu'ndaki yaz deniz buzunun bu yüzyılda tamamen yok olacağını ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi (NSIDC) araştırmacıları, 2020 yılında, 42 yıllık uydu kayıtları tarihindeki en düşük ikinci Kuzey Kutbu deniz buzu alanının kaydedildiğini ifade etti. NSIDC'nin Direktörü Mark Serreze, “Buz yazın küçülüyor ancak, aynı zamanda da inceliyor Kuzey Kutbu deniz buzu için en düşük seviye 2012 yılında görüldü. Son on yılda deniz buzunun yüzde 12’si kaybedildi ve yok olma eğilimi artarak devam ediyor” dedi.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİ DE UYDUDAN İZLENDİ

NASA ayrıca, koronavirüs salgınının dünyayı etkisine almaya başladığı 2020'nin başlarında Çin’in Wuhan kentindeki trafik seviyelerinde çarpıcı bir düşüş olduğunu gösteren insan olaylarının görüntülerini de yakaladı.