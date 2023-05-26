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NASA, ilk defa görüntüledi! Uranüs'ün kuzey kutbunda dönüyor: Heyecan verici...

26.05.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bilim insanları, çok önemli bir olaya imza attı. Araştırmacılar, ilk defa New Mexico'da bulunan Çok Büyük Dizi Teleskobu'nu kullanarak Uranüs'ün kuzey kutbunda büyük bir siklon olduğu değerlendirilen bir atmosfer olayını tespit etti. Araştırmanın baş yazarının, "Uranüs sadece düz mavi bir gaz topu değil. Örtüsünün altında çok şey oluyor." şeklindeki açıklaması ise dikkat çekti.

NASA, ilk defa görüntüledi! Uranüs'ün kuzey kutbunda dönüyor: Heyecan verici...

Dailymail'in haberine göre, Uranüs'ün atmosferiyle ilgili araştırma yapan NASA'dan bilim insanları, kuzey kutbunda gezegenin bulutları altında dönen havanın daha sıcak ve kuru olduğunu ve bunun bir siklon olabileceğini değerlendirdi.

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Bilim insanları, Güneş etrafındaki bir dönüşünü 84 yılda tamamlayan Uranüs'ün kutuplarının uzun bir süredir Dünya'ya bakmadığı için kutup bölgeleri üzerindeki atmosferin incelenemediğini vurguladı.

2015'ten itibaren ise daha iyi bir görüş yakalanabildiği için kutuplardaki atmosferin derinliğine incelenme imkanına kavuştuğu kaydedildi.

Uranüs'teki siklonun, Satürn'deki fırtınalara çok benzediğine işaret eden bilim insanları, atmosfer olayının merkezinde sıcak ve kuru hava bulunan belirgin bir şekle sahip olduğunu açıkladı.

Araştırmanın baş yazarı Alex Akins, "Bu gözlemler bize Uranüs'ün öyküsü hakkında çok daha fazla şey anlatıyor. Gezegen düşünülenden çok daha dinamik bir dünya. Uranüs sadece düz mavi bir gaz topu değil. Örtüsünün altında çok şey oluyor." açıklamasını yaptı.

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GÜNEŞ SİSTEMİ'NDEKİ DİĞER GEZEGENLERDE DE FIRTINA BENZERİ ATMOSFER OLAYLARI YAŞANIYOR

Yapılan yeni keşfin, gezegenlerin ister kayadan ister gazdan oluşsun, atmosferlerinin kutuplarda dönen girdaplara dair belirtiler verdiğini gösterdiğine işaret edildi.

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Dünya'daki fırtınaların suyun üstünde oluşarak yer değiştirdiği, Satürn ve Uranüs'teki fırtınaların ise kutuplarda sabit olduğu belirtildi.

Bilim insanları uzun zamandır Uranüs'ün güney kutbunda dönen bir atmosfer olayı olduğunu biliyordu.

NASA'nın Voyager 2 uzay aracı, 1986'da buz devinin yanından geçerken güney kutbunun fotoğraflarını çekerek, kutup merkezindeki rüzgarların kutbun geri kalanından daha hızlı döndüğünü göstermişti.

NASA, önümüzdeki dönemde, yıllar içinde nasıl geliştiğini görmek amacıyla söz konusu siklonu izlemeyi planlıyor. (AA)

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Uranüs NASA

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