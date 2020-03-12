NASA'nın hedefi tutmadı: Artemis 2 yıl gecikebilir

NASA 2024 yılı için çok önemli bir göreve hazırlanıyordu. NASA'nın takvimine göre insanlık 2024'te tekrar Ay'a çıkacak ve yıllar sonra yaşanacak bu kavuşma anının adı Artemis görevi olacaktı. NASA Ay'a tekrar kavuşabilmek için Artemis görevine 17 milyar dolardan fazla harcama yapmayı göze almıştı. Nitekim buna rağmen büyük umutlarla dolu olan görevden erteleme haberi geldi.

NASA ARTEMİS'TE SORUNLAR YAŞIYOR

NASA Genel Denetim Ofisi, Artemis görevi için bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporu internet sitesinde paylaşan Genel Denetim Ofisi, Artemis görevinin Uzay Fırlatma Sistemi programında (Space Launch System-SLS) çeşitli mali sorunlar ve teknik aksaklıklar yaşandığını söyledi. Rapora göre bu durum Artemis görevini tehlikeye sokabilir. Zira Rapor SLS'yi geliştirmek ve inşa etmek için imzalanan ana sözleşmelerin her birinin 2 milyar dolarlık maliyet aşımlarına neden olduğunu ve bunun da 2 yıllık gecikmelere neden olacak çok sayıda teknik aksaklık ve performans sorunları ortaya çıkarttığını kaydetti.

İKİ YIL DAHA BEKLEYECEK

Raporun paylaştığına göre NASA 2026'da görevi gerçekleştirmek zorunda kalabilir. Bu da demek oluyor ki insanlık Ay'a kavuşmak için ek 2 yıl daha beklemek zorunda kalacak. Ne derler bilirsiniz: 'Geç olsun da güç olmasın.'

