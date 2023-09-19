NASA'nın tarihi görevinde heyecan dorukta! Geri sayım başladı: 24 Eylül'de...

NASA'nın 2016 yılında fırlatılan uzay aracı OSIRIS-REx, Ekim 2020'de Bennu asteroidine ulaşmış ve asteroidin yüzeyinden örnekler toplamıştı.

OSIRIS-REx uzay aracı, uzayın derinliklerinde geçirdiği onca zamanın ardından, Bennu'dan aldığı örnekleri Dünya'ya getirmeye hazırlanıyor.

Uzay aracı, 24 Eylül'de bu örnekleri özel bir kapsül ve paraşüt ile Dünya'ya getirecek.

İniş işlemi, ABD Savunma Bakanlığı'nın Utah Test ve Eğitim Sahası'na gerçekleşecek.

NASA'nın uzay aracının topladığı örneklerin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin yeni bulgulara kapı açması bekleniyor.

NASA, YAPTIĞI TAHMİNDE YANILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

AA'nın Temmuz 2022'de yayınladığı bir habere göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Bennu isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıklamıştı.

Habere göre Arizona Üniversitesinde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık." ifadesini kullanmıştı.

Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edilmişti.

