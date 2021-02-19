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NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar yolladı

19.02.2021 23:19 | Son Güncelleme:
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NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar yolladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bugün, Mars'a inen uzay aracı Perseverance'dan yeni fotoğraflar yayımladı. Perseverance'ın inişinden bu yana 2,7 milyar dolarlık aracın üzerinde uydular dolaşıyor. Bu uydular, robottan gelen verileri Dünya'ya aktarıyor. Bunlar arasında uzay aracının etrafının görüntüsü ve inişi sırasında çektiği yeni fotoğraflar da yer aldı.

NASA, uzay aracı Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınladı. Aracı Mars yüzeyine yerleştiren roket beşiği tarafından çekilen bu fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor.
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Perseverance'ın Twitter hesabından "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle beraber şu fotoğraf yayınlandı:
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Bu fotoğrafın paylaşılmasından 10 dakika sonra, "Kayaları severim. Tekerleğimin hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum." ifadeleri kullanılarak şu fotoğraf yayınlandı:
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