NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar yolladı

NASA, uzay aracı Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınladı. Aracı Mars yüzeyine yerleştiren roket beşiği tarafından çekilen bu fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor.



Perseverance'ın Twitter hesabından "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle beraber şu fotoğraf yayınlandı:



Bu fotoğrafın paylaşılmasından 10 dakika sonra, "Kayaları severim. Tekerleğimin hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum." ifadeleri kullanılarak şu fotoğraf yayınlandı:





