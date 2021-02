Son Dakika: NASA kaşifi Perseverance, Mars’a iniş yaptı

Son dakika haberine göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) “Perseverance" yani "Azim" adlı Mars kaşifi, 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars’a iniş yaptı.

Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ila 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen’de yaşamın izlerini arayacak.

Behold! @NASAPersevere's first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi