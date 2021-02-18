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Son Dakika: NASA kaşifi Perseverance, Mars’a iniş yaptı

18.02.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: NASA kaşifi Perseverance, Mars’a iniş yaptı

Son dakika haberine göre, NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) “Perseverance" yani "Azim" adlı Mars kaşifi, 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars’a iniş yaptı.

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Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ila 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen’de yaşamın izlerini arayacak.

MARS'TAN İLK FOTOĞRAF

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ÖRNEKLER SALDA GÖLÜ'YLE KIYASLANACAK

Perseverance Mars’ta bulunan Jezero Krateri’ni en az 1 Mars yılı boyunca (Dünya zamanıyla yaklaşık 687 gün) boyunca inceleyecek. Ardından 2030’lı yıllarda yeniden Dünya’ya dönecek. NASA Jezero Krateri’nden elde edilecek verilerin Burdur’da bulunan Salda Gölü’nden alınan örneklerle kıyaslanacağını, Salda’nın Mars’ı daha iyi anlamamızı sağlayacağını da duyurdu.

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