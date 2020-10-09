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NASA sordu: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız?

İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

NASA sosyal medyada başlattığı kampanya kapsamında “Ay'a düşseniz yanınıza ne alırdınız?" diye sordu. 2024’te Ay’a yeniden gitmeyi planlayan uzay ajansı Artemis Projesi kapsamında Ay'da insanlar için koloni kurmayı hedefliyor

NASA sordu: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız?

2024'te Ay'a biri kadın iki astronot göndermeyi planlayan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), konu ile ilgili bir sosyal medya kampanyası başlattı.

“Ay'a düşseniz yanınıza ne alırdınız?" diye soran NASA, bu soruyu yanıtlamak isteyenlerin kullanıcıların yorumlarını ‘#NASAMoonKit’ (NASA Ay kiti) etiketiyle paylaşmasını istedi.

Uzay ajansı kampanyaya katılacaklar için zorluk seviyesi de belirledi. İsteyen kullanıclar hiçbir kısıtlama olmadan seçim yapabilecek.

‘Uzman Modu’ isimli seviyede yer almak isteyen kullanıcılar ise NASA'nın uzaya çıkan astronotları için belirlediği kurallara tabi olacak.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat eden astronotların kişisel eşyaları için yalnızca 12,7 x 20,3 x 5,1 santimetrelik bir alana izin veriliyor.

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