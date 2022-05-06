Nasıra ne iyi gelir? Acısına dayanılamayan nasır evde tedavisi var mı, doğal yollarla nasıl geçer?

Nasır derinin kendisini korumak amacıyla verdiği bir reflekstir. Cilt sürekli bir basınca ya da sürtünmeye maruz kalırsa o bölgede kalınlaşma eğilimine girer. Çoğunlukla ayaklarda, ellerde ve parmaklarda ortaya çıkar. Nasır öncelikle bir görüntü sorunu olarak belirir. Derinleşmesi durumunda ise can yakan bir hal alır. Nasır geliştiği bölgede sinir uçlarına baskı yapar ve bu da nasır ağrısı olarak tanımlanan durumu ortaya çıkartır.

Nasıra Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Nasır Tedavisinde Doğal Yöntemler

Nasır tedavisinde doğal yöntemler sayesinde evde iyileşmek mümkündür. Evde nasır tedavisi bitki, meyve ve sebzelerden yararlanılarak gerçekleştirilir. Ancak bunların nasıl uygulanması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Nasıra iyi gelen doğal yöntemleri sizin için sıraladık:

Domates

Domates ile nasır tedavisi, bitkisel yöntemler arasında en çok bilinendir. Domatesin asidik yapısı ölü derinin yumuşamasına ve kaldırılmasına yardımcı olur. Domates püre haline getirildikten sonra nasırlı bölgeye sarılır. Bir gece bekletilir ve sabah yumuşayan deri törpülenir. Nasır tamamen yol olana kadar bu küre devam edilir.

Limon

Bitkisel nasır tedavisi sırasında kullanılan yöntemlerden biri de limon kullanmaktır. Nasırlı bölgeye ortadan kesilmiş limon sürülür ve deri yumuşadığı zaman temizlenir. Nasır tam olarak iyileşene kadar her gün bu uygulama günde birkaç sefer tekrar edilir. Limon asidik özellikte olduğu için derinin yumuşamasını ve kolay bir şekilde kaldırılmasını sağlar.

Korunma

Nasır tedavisinin en önemli yanlarından biri de korunmaktır. Nasır oluşumunun ardından daha doğru ayakkabı seçmek, eller için eldiven kullanımı ve nasırlı bölgenin düzenli olarak bakımının yapılması gelir. Nemlendirici krem veya yağlar kullanılarak derinin yumuşatılması sağlanabilir.

Soğan

Cildi yenileme özelliğine sahip olan soğan da nasır tedavisi sırasında kullanılan yöntemlerden biridir. Soğan ezildikten sonra nasırlı bölgeye konulup üzeri sarılır. Mümkünse bir gece kadar bekletilir. Sabah nasırlı bölge yıkanır. Bu yöntem nasır yumuşayana ve kaybolana kadar devam ettirilir.

Beyaz sirke

Diğer sirkelere göre asit oranı daha yüksek olan beyaz sirke nasır tedavisinde sulandırılarak kullanılır. Üçe bir oranında sulandırılan sirkeli suda ayaklar bekletilir. Sonrasında törpüleme işlemi yapılır. Sirkeli suda ayakları bekletmek aynı zamanda ayaklarda bakteri oluşumunu engeller.

Karbonat

Peeling etkisi yaratan maddelerden biri olan karbonat, nasır tedavisinde iki şekilde kullanılır. Ayaklar karbonatlı suda bir süre bekletildikten sonra ayak törpüsü yardımıyla nasırlı bölge bekletilir. Ardından soğuk su ile ayaklar durulanır. İkinci yöntemde ise ayaklar karbonat ile doğrudan ovulur. Böylece ölü deriler aşınma yöntemiyle uzaklaştırılmış olur. Nasır oluşumunu engellemek için kullanılabilecek koruyucu yöntemlerden biridir.

İncir

Ciltte oluşan siğillerin tedavisinde incirden elde edilen sütün kullanımı yaygındır. Bu süt aynı zamanda nasırların da iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Tam olgunlaşmamış incirin dalından koparıldığı bölgeden çıkan sütünü nasırlı bölgeye damlatınız. Zamanla bu süt nasırın yumuşamasını sağlar. Nasır tedavisi tamamlanana kadar incir sütü kullanılabilir.

Zeytinyağı

E vitamini yönünden zengin ve cildi besleyen bir yapıya sahip olan zeytinyağı, nasırlı bölgeleri yumuşatmak için kullanılabilecek doğal yöntemler arasında bulunur. Duş sonrası cilt nemli iken zeytinyağı ile nasırlı bölgeyi güzelce ovun. Bir süre sonra bu alanın yumuşadığını fark edeceksiniz.

Ayak Nasırı Neden Olur?

Ayaklarda nasır oluşmasının en önemli nedeni ayakkabıların yanlış seçilmesidir. Çok sıkı, yüksek topuklu, sivri uçlu, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar, ayak sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu gibi, ayak derisinin de kendisini yaşadığı aşırı sürtünmeye karşı korumasına yol açar. Bunun sonucunda da nasır oluşur.

Fazla kilo

Fazla kilo sorunuyla gelen bir başka sıkıntı vücutta ödem ve şişlikler oluşması, bununla birlikte de el ve ayakların şişmesidir. Yine fazla kilo ayaklara vücuttan aşırı yük binmesine neden olur. Sonucunda da ayak derisinin sürtünme oranı artar.

Ayak yapısındaki bozukluklar

Ayak kemiklerinde meydana gelen çıkıntılar da nasır oluşmasının bir başka nedenidir. Kemik çıkıntıları yanlış ayakkabı kullanımı ya da genetik özelliklere göre oluşabilir. Kemiklerin dışarı doğru yöneldiği bölgede cilt daha fazla tahriş olur ve sonucunda nasır ortaya çıkar.

Mesleki nedenler

Bazı meslek gruplarında nasır oluşumu diğerlerine göre daha fazladır. Gitar, keman gibi yaylı çalgıları çalan müzisyenler, bahçe işleriyle ilgilenenler, marangozlar gibi ellerini sık ve zorlu işlerde kullanan kişilerin el bölgesinde nasırlar oluşur. Elde nasır, elin en çok kullanılan bölgesinde ortaya çıkar. Uzun süre ayakta durarak çalışan kişilerin de ayaklarında nasırlar ortaya çıkar.

Yanlış yürüme şekli

Yürümenin doğru bir yöntemi vardır. Ancak yapı veya alışkanlık nedeniyle yanlış yürüyen kişilerin nasır sorunu ile karşılaşmaları sürecin bir parçasıdır. Özellikle ayakları içe ya da dışa basan kişilerde baskı sürekli bir yönde yoğunlaşır. Ayağın daha fazla sürtünmeye maruz kaldığı bölgede ise deri kendini koruma refleksine girerek sertleşir.

Ayakların sürekli çıplak olması

Özellikle yaz aylarında sürekli çıplak ayakla yürümek derinin doğrudan yere temas etmesine neden olur. Bu da derinin tahriş olmasına yol açan etkenlerden biridir. Tahriş olmaya başlayan deri kalınlaşır. Zamanla bu kalınlaşma nasıra doğru ilerler.

Nasır Tedavisi Nasıl Olur?

Nasır oluşmaya başladığı andan itibaren müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Eğer bu müdahalede geç kalınırsa nasır derinleşir ve nasır kökü denilen cildin alt tabakalarına doğru ilerleyen bir durum daha ortaya çıkar. Bu kökün oluştuğu durumlarda nasıra bağlı ağrı da şiddetlenir.

Nasır kökü ayak veya elde çıkan nasırlarda oluşabilir. Nasır kökünü çıkarmak için düzenli olarak nasırlı bölgedeki ölü deri temizlenir ve köke ulaşılmaya çalışılır. Yüzeyin arındırılıp köke kadar ulaşılması genellikle uzun süren bir aşamadır. Bu aşamada bitkisel yöntemlerle birlikte nasır için özel olarak üretilen ilaçlar kullanılabilir.

Nasır kökünün çok derinleştiği vakalarda küçük bir operasyon gerekli olabilir. Ancak nasır bir kere temizlendikten sonra bir daha oluşmayacak diye bir durum yoktur. Aksine dikkat edilmemesi durumunda deri aynı şekilde refleks göstermeye devam eder ve nasır yineleyebilir. Nasır tedavisine başlamadan önce nasır oluşturan nedeni doğru tespit etmek ve sonrasında da bu nedeni ortadan kaldırmak önemlidir.

Nasır Nedir?

Nasırlar, baskı veya sürtünmeye yanıt olarak ayaklarda sıklıkla gelişen sert, ağrılı cilt bölgeleridir. Tehlikeli değildir, ancak tahrişe neden olabilirler. Kötü oturan ayakkabılar giyen, terli ayakları olan ve her gün uzun süre ayakta kalan insanlar arasında daha yaygındır. Kadınları erkeklerden daha fazla etkilerler. Basıldığında ağrılı olabilir,



