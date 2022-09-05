Nasırlara en kısa sürede elveda! Tek malzemeyle direkt çözüm

Toplumda en sık görülen rahatsızlıklar arasında olan nasır her yaşta meydana gelebiliyor. Halk arasında hastalık olarak görülse de nasır bir hastalık değil. Genellikle sorunlu bölgeyi herhangi bir yere çarptığınızda veya ayakkabınız sıktığında meydana gelen nasır çekilmez ağrılara yol açabiliyor. Nasırın erken tedavi edilmemesi çekilen acıların artmasına neden oluyor. Dr. İbrahim Saraçoğlu nasır tedavisi için domates kullanılmasını öneriyor. İşte nasır tedavisinde domates kullanımı...

NASIRLARI GEÇİRMEK İÇİN DOMATES

Malzemeler

Büyük bir domates

Sargı bezi

Yapılışı

Tek bir malzeme kullanarak cildinizdeki nasırdan kurtulmak için, domates kabuklarını soymaya başlayın.

Soyulan domates kabuklarını nasırlı bölgeye kapatın ve düşmemesi için elinizi ya da ayaklarınızı sargı bezi ile sarın.

Her gece aynı işlemi uygularsanız; nasırdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

