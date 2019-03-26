Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Golan Tepeleri kararına karşı Arap Barış Girişimi'nin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Hizbullah'a ait El-Menar televizyonuna konuşan Nasrallah, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin ABD tarafından tanınmasına tepki göstererek, "Artık kınamaların bize bir faydası olmuyor." dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen liderlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, hükümet ve yüz milyonlarca Müslüman'ın Golan Tepeleri'ni İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprakları olarak gördüğünü hatırlatan Nasrallah, şunları söyledi:

"Trump İsrail için bu adımı attı. Bu da bizlere, ABD yönetiminin Birleşmiş Milletleri (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını kayda almadığını kanıtlıyor. ABD, bu kurumları kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor ancak projelerine hizmet etme konusunda başarısız kalmaları halinde hiçe sayıyor. ABD'nin bu adımı ayrıca, uluslararası kurumların halkların haklarını koruma gücünde olmadığını da gösteriyor."