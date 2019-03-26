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Nasrallah'tan ABD'nin "Golan Tepeleri" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 22:00 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah: - "Arap dünyasının gerçek tepkisi Kudüs için olmalıydı. Arap ülkelerinden İsrail'e savaş açmalarını istemiyorum. Ancak Arap ülkelerinin azıcık bir onuru kalmışsa Tunus'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'nde 2002 yılında başlattıkları İsrail ile barış girişimini geri çekmeliler"

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Golan Tepeleri kararına karşı Arap Barış Girişimi'nin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Hizbullah'a ait El-Menar televizyonuna konuşan Nasrallah, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin ABD tarafından tanınmasına tepki göstererek, "Artık kınamaların bize bir faydası olmuyor." dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen liderlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, hükümet ve yüz milyonlarca Müslüman'ın Golan Tepeleri'ni İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprakları olarak gördüğünü hatırlatan Nasrallah, şunları söyledi:

"Trump İsrail için bu adımı attı. Bu da bizlere, ABD yönetiminin Birleşmiş Milletleri (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını kayda almadığını kanıtlıyor. ABD, bu kurumları kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor ancak projelerine hizmet etme konusunda başarısız kalmaları halinde hiçe sayıyor. ABD'nin bu adımı ayrıca, uluslararası kurumların halkların haklarını koruma gücünde olmadığını da gösteriyor."

Arap dünyasının ABD kararlarına karşı harekete geçme konusunda başarısız olduğunu savunan Nasrallah, "Arap dünyasının gerçek tepkisi Kudüs için olmalıydı. Arap ülkelerinden İsrail'e savaş açmalarını istemiyorum. Ancak Arap ülkelerinin azıcık bir onuru kalmışsa Tunus'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'nde 2002 yılında başlattıkları İsrail ile barış girişimini geri çekmeliler." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen hafta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki açıklamalarına da değinen Nasrallah, Pompeo'nun Hizbullah aleyhindeki tutumunun kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

- Trump'tan Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini dün imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

30. Arap Birliği Zirvesi, 31 Mart'ta Tunus'ta düzenlenecek.

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Golan Tepeleri Hasan Nasrallah Hizbullah Lübnan

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