Nasrallah'tan Mekke'deki zirveye katılan Lübnan heyetine tepki

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'da düzenlenen olağanüstü zirvedeki Lübnan heyetinin duruşunu kınadı.

Nasrallah, Hizbullah tarafından düzenlenen bir etkinlik vesilesiyle yaptığı televizyon konuşmasında, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde icra edilen olağanüstü Arap zirvesinde Lübnan Başbakanı Saad Hariri liderliğindeki heyete tepki gösterdi.

Suudi Arabistan yönetiminin, Yemen savaşında istediği hedefe ulaşamaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaş için ikna edememesi nedeniyle Mekke'deki zirvelere çağrı yaptığını öne süren Nasrallah, "Zirvede yer alan heyet, Lübnan'ı temsil etmiyor. Çünkü hükümetin yükümlülükleri ve Bakanlar Kurulu eylem planına aykırı davrandı." dedi.

Heyetin zirvedeki duruşunu kabul etmediklerini ve kınadıklarını ifade eden Nasrallah, "Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi kendi görüşünü dile getirebilir ancak Lübnan hükümeti ise kendisini bölgesel krizlerden uzak tutma politikasına bağlı kalmalıdır." diye konuştu.

Yüzyılın Anlaşması planını da "tarihi bir suç" olarak nitelendiren Nasrallah, bu projeye karşı çıkmanın siyasi, dini ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu ifade etti.