HABER

Nasrallah'tan Mekke'deki zirveye katılan Lübnan heyetine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 06:13 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah: - "Zirvede yer alan heyet, Lübnan'ı temsil etmiyor. Çünkü hükümetin yükümlülükleri ve Bakanlar Kurulu eylem planına aykırı davrandı"

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'da düzenlenen olağanüstü zirvedeki Lübnan heyetinin duruşunu kınadı.

Nasrallah, Hizbullah tarafından düzenlenen bir etkinlik vesilesiyle yaptığı televizyon konuşmasında, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde icra edilen olağanüstü Arap zirvesinde Lübnan Başbakanı Saad Hariri liderliğindeki heyete tepki gösterdi.

Suudi Arabistan yönetiminin, Yemen savaşında istediği hedefe ulaşamaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaş için ikna edememesi nedeniyle Mekke'deki zirvelere çağrı yaptığını öne süren Nasrallah, "Zirvede yer alan heyet, Lübnan'ı temsil etmiyor. Çünkü hükümetin yükümlülükleri ve Bakanlar Kurulu eylem planına aykırı davrandı." dedi.

Heyetin zirvedeki duruşunu kabul etmediklerini ve kınadıklarını ifade eden Nasrallah, "Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi kendi görüşünü dile getirebilir ancak Lübnan hükümeti ise kendisini bölgesel krizlerden uzak tutma politikasına bağlı kalmalıdır." diye konuştu.

Yüzyılın Anlaşması planını da "tarihi bir suç" olarak nitelendiren Nasrallah, bu projeye karşı çıkmanın siyasi, dini ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Nasrallah, İran'a yönelik olabilecek bir savaşın tüm bölgeyi etkisi altına almasının yanı sıra ABD ve Suudi Arabistan'ın çıkarlarını da hedef alacağını söyledi.

Lübnan'ı temsilen Mekke'deki zirvelere katılan heyete başkanlık eden Başbakan Hariri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik düzenlenen son saldırıları kınamış ve söz konusu saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Mekke'de önceki gün düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinin kapanış bildirgesinde, İran yapımı balistik füzelerin Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına atılması, İran'ın, BAE'nin adalarını işgal etmesi (Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları), Suriye krizine müdahale etmesi ve toprak bütünlüğünü etkilemesi, Bahreyn'in iç işlerine karışması ve oradaki terör örgütlerini desteklemesi kınanmıştı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var
'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Nasrallah Lübnan yüzyılın anlaşması

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Dicle Nehri'nde iki ayrı olayda can pazarı yaşandı: 7 çocuk kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Can pazarı! Arkadaşını kurtardı ama...

Bakan Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.