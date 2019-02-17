National Parks competition won by Peak District photo

İngiltere Ulusal Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kuruluşunun 70. yılı için düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananı açıklandı.

1.500 fotoğrafın gönderildiği yarışmayı grafik tasarımcı Kieran Metcalfe'ın Derbyshire'daki Chrome Tepesi fotoğrafıyla kazandı.

Metcalfe, "Fotoğrafın ilk elemeyi geçmesine çok sevinmiştim, yarışmanın kazananı ilan edilmesi ,se beni havalara uçurdu" dedi.

Yarışmaya katılan fotoğraflar arasından ilk elemeyi geçen diğer fotoğraflar ise şöyle:

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