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NATO'dan dikkat çeken Türkiye videosu!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

NATO'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'nin ittifaka sağladığı katkılardan bahsedilen klip, "NATO ortak değerlere sahip bir ailedir. Barış ve istikrar için müttefiklerimizle birleşiyoruz" mesajıyla paylaşıldı.

NATO'dan dikkat çeken Türkiye videosu!

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) resmi Twitter hesabı üzerinden, "Türkiye NATO'dur. Biz NATO'yuz" etiketiyle Türkiye'ye destek klibi paylaşıldı. Jet Pilotu Esra Özatay tarafından seslendirilen klipte, Türkiye'nin ittifaka sağladığı çeşitli katkılardan bahsedildi. Özatay, "Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. Hem bu değerleri hem de birbirimizi korumak için birlikte hareket ediyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. İttifaktaki ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç'in Türk olmasından gurur duyuyoruz. Kendisi orduya katılmak üzere olan birçok genç kadın ve erkek için ilham kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Her NATO üyesinin eşit derecede söz hakkı olduğunun belirtildiği klipte, "Kararları birlikte alıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve daha güvendeyiz. Vatandaşlarımız için barış ve istikrarın sağlanmasına kendimizi adamış durumdayız" denildi.

Kaynak: İHA

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