NATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklamaları: 'Nükleer silah' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarınki NATO zirvesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Stoltenberg gazetecilerin sorularını da yanıtlandırdı. Stoltenberg'e yöneltilen "Rusya kimyasal silah kullanırsa Ukrayna'nın NATO üyeliği gündeme gelir mi ve NATO'nun karşılığı nasıl olur" soruları karşılığında Genel Sekreter kritik açıklamalar yaptı.
Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:
Çin'in de bu krizdeki rolünü ele almamızı bekliyorum. Pekin bağımsız devletler konusunda Moskova'dan yana taraf tutmaya başlamış. Bu kapsamda dezenformasyon yaymaya başlamıştır. İttifaklarımız Çin'in Rusya'ya teçhizat verdiğinden endişe etmektedir.
Yarın alacağımız kararların uzun vadeli etkileri olacaktır. Bu krizin başlangıcından bu yana Kuzey Amerika ve Avrupa birlik halinde durmuştur, bu halimiz devam edecektir. Rusya'nın saldırılarına karşı durup Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz.
Rusya nükleer ve siber planlarını durdurmalıdır, bunlar tehlikeli ve sorumsuzcadır. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Kimyasal silah kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirecektir ve uluslararası hukukun anlamına gelecektir, çok ciddi sonuçları olacaktır. Hiçbir şekilde kabul edilemez.
Ukrayna'ya şu anda görülmemiş şekilde destek veriyoruz. Ancak Ukrayna'nın NATO üyeliği şu anda gündemimizde değil. NATO Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum