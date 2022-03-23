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NATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklamaları: 'Nükleer silah' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

23.03.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Stoltenberg'in toplantıda gazetecinin yönelttiği 'nükleer silah' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

NATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklamaları: 'Nükleer silah' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarınki NATO zirvesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Stoltenberg gazetecilerin sorularını da yanıtlandırdı. Stoltenberg'e yöneltilen "Rusya kimyasal silah kullanırsa Ukrayna'nın NATO üyeliği gündeme gelir mi ve NATO'nun karşılığı nasıl olur" soruları karşılığında Genel Sekreter kritik açıklamalar yaptı.

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Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Çin'in de bu krizdeki rolünü ele almamızı bekliyorum. Pekin bağımsız devletler konusunda Moskova'dan yana taraf tutmaya başlamış. Bu kapsamda dezenformasyon yaymaya başlamıştır. İttifaklarımız Çin'in Rusya'ya teçhizat verdiğinden endişe etmektedir.

  • Yarın alacağımız kararların uzun vadeli etkileri olacaktır. Bu krizin başlangıcından bu yana Kuzey Amerika ve Avrupa birlik halinde durmuştur, bu halimiz devam edecektir. Rusya'nın saldırılarına karşı durup Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz.

  • Rusya NATO kurucu sözleşmesinden defalarca vazgeçmiş, aleni şekilde ihlalde bulunmuştur.

"KİMYASAL SİLAH ÇATIŞMANIN DOĞASINI DEĞİŞTİRİR"

  • Rusya nükleer ve siber planlarını durdurmalıdır, bunlar tehlikeli ve sorumsuzcadır. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Kimyasal silah kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirecektir ve uluslararası hukukun anlamına gelecektir, çok ciddi sonuçları olacaktır. Hiçbir şekilde kabul edilemez.

  • Ukrayna'ya şu anda görülmemiş şekilde destek veriyoruz. Ancak Ukrayna'nın NATO üyeliği şu anda gündemimizde değil. NATO Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek.

  • Belarus bu işgalde işbirlikçi oldu. Rus topraklarının orada kuvvetle yığılması için bir alan olarak kullanılmasına izin verdi. Rusya'nın hava sahasını kullanarak, oradan sivillere karşı hava saldırısı düzenlemesine izin veriyor. Belarus'a bunları durdurma çağrısında bulunuyoruz, 'Rusya tarafından kullanılmayın' çağrısında bulunuyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
NATO
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