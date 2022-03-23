NATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklamaları: 'Nükleer silah' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

Rusya nükleer ve siber planlarını durdurmalıdır, bunlar tehlikeli ve sorumsuzcadır. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Kimyasal silah kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirecektir ve uluslararası hukukun anlamına gelecektir, çok ciddi sonuçları olacaktır. Hiçbir şekilde kabul edilemez.