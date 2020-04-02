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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2020 20:35 | Son Güncelleme

NATO Dışişleri Bakanları, ilk kez sanal ortamda düzenlendikleri toplantının ardından sonuç bildirgesi yayımladı. Bildirgede, NATO operasyonlarının ve her türlü tehdide karşı savunma ve caydırıcılık sağlamaya ilişkin kabiliyetlerin zarar görmediği belirtildi. NATO'nun temel görevlerini yerine getirmeye hazır olduğu vurgulandı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı

Bildirgede, toplantının, tüm müttefik ve ortakları etkileyen, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir pandeminin ciddi hayat kaybına yol açtığı ve ekonomileri sarstığı dönemde gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Salgından tüm etkilenenler ve sağlık çalışanlarına "en derin sevgilerin" gönderildiği belirtilen bildirgede, NATO'nun üzerine düşen görevi yerine getirdiği vurgulandı.

Bildirgede, NATO müttefiklerinin birbirlerine tıbbi malzeme, hastane yatağı gibi teçhizatlar göndererek destek olmaya devam ettiği, nakliyelerde NATO'nun hava kabiliyetlerinin de kullanıldığı anımsatıldı.

Müttefiklerin, aynı zamanda birbirleriyle "şeffaf bir şekilde ve zamanında bilgi paylaşımı" yaptığı belirtilen bildirgede, kapsamlı ve koordineli bir yaklaşım için NATO'nun Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği ile yakın çalışmalar yürüttüğüne işaret edildi.

"NATO, TEMEL GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR"

NATO'nun bu zor dönemde de "aktif ve odaklanmış" bir şekilde ortak savunma, güvenlik iş birliği ve kriz yönetimi gibi temel görevlerini yerine getirmeye hazır olduğu vurgulandı.

Operasyonlarla her türlü tehdide karşı savunma ve caydırıcılık sağlamaya ilişkin kabiliyetlerin zarar görmediği ifade edilen bildirgede, toplantıda da mevcut ve gelecekteki güvenlik sınamalarının üstesinden gelmek için bazı kararlar üzerinde mutabık kalındığı aktarıldı.

Bildirgede, "Kuzey Makedonya'ya, NATO'nun 30'uncu üyesine, 'hoş geldin' diyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş sınamayla karşı karşıya olduğumuz dönemde, 30 ülke dayanışma ve transatlantik birliktelik ruhuyla beraber duruyor." ifadesi kullanıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonuç bildirgesi

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