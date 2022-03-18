NATO'nun Norveç'teki dev tatbikatından kareler! İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri de katıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı dünyanın gündemiyken, NATO Rus topraklarına yakın bir noktada düzenlediği askeri tatbikata devam ediyor. Yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te gerçekleştirilen tatbikat 2 ay sürecek.

Mart ve nisan boyunca devam edecek olan "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor.

Hava, kara ve deniz unsurlarının tatbikatında 27 ülkeden 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava koşulları ve zorlu arazide eğitimler yapıyor.



İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri Komando birliği de tatbikata katıldı.

NORVEÇ'E 'OLASI BİR SALDIRIYA' CEVAP NİTELİĞİNDE TATBİKAT

Açıklamada, düzenlenen tatbikatın Norveç’e bir saldırı düzenlenmesi senaryosu üzerinde ilerlediğini belirten NATO, "Tatbikat, NATO’nun Kuzey’e on binlerce kuvvet konuşlandırma becerisini gösterirken, aynı zamanda NATO’yu herhangi bir saldırganlığa karşı korumak için İttifak’ın doğu kısmını güçlendiriyor.

Tatbikat, NATO müttefiklerine ve ortaklarına zorlu arazilerde soğuk hava koşullarında birlikte antrenman yapma fırsatı sağlıyor.

Soğuk Müdahale 2022, Norveç’in saldırıya uğradığı ve NATO’nun toplu savunma maddesi olan 5. Maddenin uygulandığı kurgusal bir senaryoyu ele alıyor’’ dedi.

RUSYA, TATBİKATA DAVETİ REDDETMİŞTİ

NATO, tatbikatın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından gözlendiğini ve Rusya’nın tatbikata da davet edildiğini, fakat Rusya’nın ise daveti reddettiğini açıklanmıştı. NATO, "NATO müttefikleri tatbikatlarında şeffaftır ve uluslararası taahhütlerine saygı gösterirler. AGİT’in tüm üyelerinden gözlemciler, Soğuk Müdahale 2022’ye davet edildi, fakat Rusya daveti reddetti" açıklamasını yapmıştı. (AA)



