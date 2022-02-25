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NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hata

25.02.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ele almak için olağanüstü zirvede bir araya geldi. Toplantı sonrasında, "Rusya hükümetinin yalanlarına kimse kanmamalı. Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı korkunç bir stratejik hata. İttifak'ın doğu kısmına önemli ölçüde ilave savunma gücü takviyesi yapıyoruz. Güçlü caydırıcılığı sağlamak için gereken tüm askeri konuşlandırmayı yapacağız." açıklaması yapıldı.

NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hata

NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ele almak için olağanüstü zirvede bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun devlet ve hükümet başkanları seviyesinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

"İŞGALİN TEK SORUMLUSU RUSYA"

Aylardır yapılan uyarılara ve diplomatik çözüm çabalarına rağmen Rusya'nın, Avrupa kıtasında barışı bozduğunu vurgulayan Stoltenberg, "İşgalin tek sorumlusunun Rusya olduğunu" ifade etti.

Stoltenberg, Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırarak, İttifakın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Zirveye Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç liderleri de katıldı.

ZİRVE SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kritik zirve sonrası yapılan açıklamada, "Rusya hükümetinin yalanlarına kimse kanmamalı. Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı korkunç bir stratejik hata. İttifak'ın doğu kısmına önemli ölçüde ilave savunma gücü takviyesi yapıyoruz. Güçlü caydırıcılığı sağlamak için gereken tüm askeri konuşlandırmayı yapacağız." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya
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