HABER

"NATO Run" Koşusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 21:04 | Son Güncelleme

Organizasyonu Türkiye Ordu Milli Takımı 3. tamamladı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "NATO Run" Koşusu'nda Türkiye Ordu Milli Takımı 3. oldu.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği bünyesindeki Askeri Ataşelikten yapılan açıklamaya göre, Budapeşte'de düzenlenen 10 kilometre koşusunda Türkiye Ordu Milli Takımı üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda Uzman Çavuş Hakan Tazegül, Uzman Çavuş Yusuf Gökalp, Astsubay Sinan Koşay ve Astsubay Çağlar Kasım yarıştı.

2 bin 700 kişinin katıldığı koşuda, Hakan Tazegül 12'nci, Sinan Koşay 14'üncü, Çağlar Kasım 17'nci ve Yusuf Gökalp 29'uncu oldu.

13 NATO askeri birlik arasında, Türkiye Ordu Milli Takımı genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Yemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımıYemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımı
Giresun’da sağanak yağış etkili oldu, bir kişi kayıpGiresun’da sağanak yağış etkili oldu, bir kişi kayıp
Erdoğan: Son teröristi bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğizErdoğan: Son teröristi bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan NATO Run maratonu Türkiye Ordu Milli Takımı

En Çok Okunan Haberler

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tükenmişlik Sendromu!

Tükenmişlik Sendromu!

Son dakika! Mardin ve Şırnak'ın bazı köylerinde eğitime 5 gün ara verildi

İki ilin sınır köylerine eğitime 5 gün ara verildi!

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilme' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.