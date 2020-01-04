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  4. Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında öldüren zanlı tutuklandı

Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde evinde 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulunan Nazmiye Koyuncu'yu (19) Ramazan D.'nin bıçaklayarak öldürüp, cüzdan ve küpelerini aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan D. tutuklandı.

Çubuk'ta berber S. Koyuncu, yılbaşı akşamı Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu.

Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu, kayınvalideki S. Koyuncu ve görümcesi S. Koyuncu'yu gözaltına aldı.

4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KATİL RAMAZAN D. YAKALANDI

Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazmiye Koyuncu'yu Ramazan D.'nın öldürdüğünü saptadı. Yapılan araştırmalarda Ramazan D.'nin eve girip, Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı belirlendi.

Ramazan D., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

CÜZDAN VE KÜPELERİNİ ALMIŞ

Ramazan D.'nin kullandığı araçta ve evinde yapılan aramada olayda kullandığı 2 bıçak ile olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbiseleri ve ölen Nazmiye Koyuncu'ya ait cüzdan ile küpesi ele geçirildi.

SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının hakimlikte de suçunu itiraf ettiği belirtildi.

CENAZEDEKİ ŞÜPHELİ HAREKETLERİNDEN DOLAYI TAKİP EDİLMİŞ

Ekiplerin, Koyuncu'nun cenazesine katılan Ramazan D.'yi törendeki şüpheli hareketlerinden dolayı takibe aldığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Öte yandan, çok sayıda kişi Çubuk Adliye Sarayı'nın önünde toplandı, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kapalı otoparktan adliyeye getirilen Ramazan D., aynı şekilde cezaevine götürüldü.

Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (2) - Yeniden

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Nazmiye Koyuncu Ankara kadın cinayeti

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hiç çıkmamalı içeriden yoksa bir kişiyi daha öldürür ona göre .
Allah belanı versin senin yaa
Müebbet hapis Allahından bul alçak
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