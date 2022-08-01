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Ne pahasına olursa olsun kaçının! Telefonunuzda biri bile varsa hemen silin

01.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber saldırganlar telefonlarımızı hedef almayı sürdürürken, yeni bir haberde Google Play Store'da milyonlarca kez indirilmiş 35 kötü amaçlı uygulamanın keşfedildiği belirtildi. Android akıllı telefon kullanıcıları, kötü amaçlı uygulamaları karşı uyarıldı. Bu uygulamaları telefonunuza yüklememeniz, yüklediyseniz de hemen silmelisiniz. İşte hemen telefonunuzdan silmeniz gereken bu 35 Android uygulamasının isimleri!

Ne pahasına olursa olsun kaçının! Telefonunuzda biri bile varsa hemen silin

Siber saldırganlar, günümüzde akıllı cihazları da uygulamalar üzerinden hedef alıyor. Bunun son örneklerinden biri, Fransız güvenlik araştırmacısı Maxime Ingrao'nun keşfettiği premium hizmetlere abone olan yeni bir kötü amaçlı yazılım ailesiydi. Paylaşılan yeni bir rapor ise, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken Android uygulamalarının devasa yeni bir listesini ortaya çıkardı.

TOPLAMDA 9 MİLYONDAN FAZLA KEZ İNDİRİLDİLER

Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlarla ilgili çalışan Doctor Web'in raporuna göre, haziran ayında Android.HiddenAds ailesinden yaklaşık 30 adware (Reklam Yazılımı) truva atını ortaya çıkarıldı ve toplamda 9 milyondan fazla indirme yapıldı. Bunlar arasında hem ailenin yeni üyeleri hem de Mayıs incelemesinde ele alınan, zaten bilinen Android.HiddenAds.3158 kötü amaçlı yazılımının yeni modifikasyonlarının yer aldığı aktarılırken, hepsinin, görüntü düzenleme yazılımı, sanal klavyeler, sistem araçları ve yardımcı programları, arama uygulamaları, duvar kağıdı uygulamaları gibi çeşitli yazılımlara yerleştirildiği belirtildi.

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İŞTE HEMEN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

Bu truva atlarını içeren uygulamaların isimleri ise şöyle sıralandı;

  • Photo Editor: Beauty Filter
  • Photo Editor: Retouch & Cutout
  • Photo Editor: Art Filters
  • Photo Editor - Design Maker
  • Photo Editor & Background Eraser
  • Photo & Exif Editor
  • Photo Editor - Filters Effects
  • Photo Filters & Effects
  • Photo Editor : Blur Image
  • Photo Editor : Cut, Paste
  • Emoji Keyboard: Stickers & GIF
  • Neon Theme Keyboard
  • Neon Theme - Android Keyboard
  • Cashe Cleaner
  • Fancy Charging
  • FastCleaner: Cashe Cleaner
  • Call Skins - Caller Themes
  • Funny Caller
  • CallMe Phone Themes
  • InCall: Contact Background
  • MyCall - Call Personalization
  • Caller Theme
  • Caller Theme
  • Funny Wallpapers - Live Screen
  • 4K Wallpapers Auto Changer
  • NewScrean: 4D Wallpapers
  • Stock Wallpapers & Backgrounds
  • Notes - reminders and lists

Ayrıca uzmanların, Android.Joker ailesinden kurbanları bilgisi olmadan ücretli mobil hizmetlere abone yapan başka truva atları da keşfettiği ifade edildi. Rapora göre bu truva atlarının olduğu uygulamalar şöyle;

  • “Poco Launcher”
  • “4K Pro Camera”
  • ‘Heart Emoji Stickers”

Poco launcher

HESAPLARI HACK'LEMEK İÇİN TASARLANMIŞ UYGULAMALAR

Android.PWS.Facebook ailesinden yeni kötü amaçlı yazılımların da keşfedilen tehditler arasında olduğu aktarıldı. Bu dosyaların, Facebook hesaplarını hacklemek adına kullanılabilecek verileri çalmak için tasarlandığından söz edildi. Bu konuda adı verilen uygulamalar ise;

  • “YouToon - AI Cartoon Effect”
  • “Pista - Cartoon Photo Effect” olarak sıralandı.

Uzmanların ayrıca iki uygulamada saklanan bir truva atı daha keşfettiği öğrenildi. Bu uygulamaların ise;

  • Kullanıcıların daha fazla su içmelerine ve susuz kalmamalarına yardımcı olan “Water Reminder- Tracker & Reminder”
  • Yoga uygulaması olan “Yoga- For Acemi to Advanced” olduğu bilgisi verildi.

ONLİNE SOHBET UYGULAMASI AMA SAHTE

Ortaya çıkan bir diğer tehdidin ise, online sohbet için geliştirilmiş ancak sahte olan bir uygulama olduğu ifade edildi. Bu uygulamanın ise "Chat Online" olduğu belirtildi.

GOOGLE BİLGİLENDİRİLDİ

Rapor oldukça iddialı çünkü düzinelerce uygulama tarafından hedeflenen 9 milyondan fazla kişiden bahsediyoruz. Rapora göre keşfedilen tehditler hakkında Google bilgilendirildi. Ancak raporun yayınlandığı tarihte, bazı kötü amaçlı uygulamaların hala indirilebilir durumda olduğunun altı çizildi. Son durum nedir henüz bilinmiyor ancak herkesin bu uygulamalardan bir an önce kurtulması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
android uygulama
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