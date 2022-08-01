Ne pahasına olursa olsun kaçının! Telefonunuzda biri bile varsa hemen silin

Siber saldırganlar, günümüzde akıllı cihazları da uygulamalar üzerinden hedef alıyor. Bunun son örneklerinden biri, Fransız güvenlik araştırmacısı Maxime Ingrao'nun keşfettiği premium hizmetlere abone olan yeni bir kötü amaçlı yazılım ailesiydi. Paylaşılan yeni bir rapor ise, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken Android uygulamalarının devasa yeni bir listesini ortaya çıkardı.

TOPLAMDA 9 MİLYONDAN FAZLA KEZ İNDİRİLDİLER

Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlarla ilgili çalışan Doctor Web'in raporuna göre, haziran ayında Android.HiddenAds ailesinden yaklaşık 30 adware (Reklam Yazılımı) truva atını ortaya çıkarıldı ve toplamda 9 milyondan fazla indirme yapıldı. Bunlar arasında hem ailenin yeni üyeleri hem de Mayıs incelemesinde ele alınan, zaten bilinen Android.HiddenAds.3158 kötü amaçlı yazılımının yeni modifikasyonlarının yer aldığı aktarılırken, hepsinin, görüntü düzenleme yazılımı, sanal klavyeler, sistem araçları ve yardımcı programları, arama uygulamaları, duvar kağıdı uygulamaları gibi çeşitli yazılımlara yerleştirildiği belirtildi.

İŞTE HEMEN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

Bu truva atlarını içeren uygulamaların isimleri ise şöyle sıralandı;

Photo Editor: Beauty Filter

Photo Editor: Retouch & Cutout

Photo Editor: Art Filters

Photo Editor - Design Maker

Photo Editor & Background Eraser

Photo & Exif Editor

Photo Editor - Filters Effects

Photo Filters & Effects

Photo Editor : Blur Image

Photo Editor : Cut, Paste

Emoji Keyboard: Stickers & GIF

Neon Theme Keyboard

Neon Theme - Android Keyboard

Cashe Cleaner

Fancy Charging

FastCleaner: Cashe Cleaner

Call Skins - Caller Themes

Funny Caller

CallMe Phone Themes

InCall: Contact Background

MyCall - Call Personalization

Caller Theme

Caller Theme

Funny Wallpapers - Live Screen

4K Wallpapers Auto Changer

NewScrean: 4D Wallpapers

Stock Wallpapers & Backgrounds

Notes - reminders and lists

Ayrıca uzmanların, Android.Joker ailesinden kurbanları bilgisi olmadan ücretli mobil hizmetlere abone yapan başka truva atları da keşfettiği ifade edildi. Rapora göre bu truva atlarının olduğu uygulamalar şöyle;

“Poco Launcher”

“4K Pro Camera”

‘Heart Emoji Stickers”

HESAPLARI HACK'LEMEK İÇİN TASARLANMIŞ UYGULAMALAR

Android.PWS.Facebook ailesinden yeni kötü amaçlı yazılımların da keşfedilen tehditler arasında olduğu aktarıldı. Bu dosyaların, Facebook hesaplarını hacklemek adına kullanılabilecek verileri çalmak için tasarlandığından söz edildi. Bu konuda adı verilen uygulamalar ise;

“YouToon - AI Cartoon Effect”

“Pista - Cartoon Photo Effect” olarak sıralandı.

Uzmanların ayrıca iki uygulamada saklanan bir truva atı daha keşfettiği öğrenildi. Bu uygulamaların ise;

Kullanıcıların daha fazla su içmelerine ve susuz kalmamalarına yardımcı olan “Water Reminder- Tracker & Reminder”

Yoga uygulaması olan “Yoga- For Acemi to Advanced” olduğu bilgisi verildi.

ONLİNE SOHBET UYGULAMASI AMA SAHTE

Ortaya çıkan bir diğer tehdidin ise, online sohbet için geliştirilmiş ancak sahte olan bir uygulama olduğu ifade edildi. Bu uygulamanın ise "Chat Online" olduğu belirtildi.

GOOGLE BİLGİLENDİRİLDİ

Rapor oldukça iddialı çünkü düzinelerce uygulama tarafından hedeflenen 9 milyondan fazla kişiden bahsediyoruz. Rapora göre keşfedilen tehditler hakkında Google bilgilendirildi. Ancak raporun yayınlandığı tarihte, bazı kötü amaçlı uygulamaların hala indirilebilir durumda olduğunun altı çizildi. Son durum nedir henüz bilinmiyor ancak herkesin bu uygulamalardan bir an önce kurtulması gerekiyor.



