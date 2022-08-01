Ne pahasına olursa olsun kaçının! Telefonunuzda biri bile varsa hemen silin

Siber saldırganlar, günümüzde akıllı cihazları da uygulamalar üzerinden hedef alıyor. Bunun son örneklerinden biri, Fransız güvenlik araştırmacısı Maxime Ingrao'nun keşfettiği premium hizmetlere abone olan yeni bir kötü amaçlı yazılım ailesiydi. Paylaşılan yeni bir rapor ise, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken Android uygulamalarının devasa yeni bir listesini ortaya çıkardı.
Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlarla ilgili çalışan Doctor Web'in raporuna göre, haziran ayında Android.HiddenAds ailesinden yaklaşık 30 adware (Reklam Yazılımı) truva atını ortaya çıkarıldı ve toplamda 9 milyondan fazla indirme yapıldı. Bunlar arasında hem ailenin yeni üyeleri hem de Mayıs incelemesinde ele alınan, zaten bilinen Android.HiddenAds.3158 kötü amaçlı yazılımının yeni modifikasyonlarının yer aldığı aktarılırken, hepsinin, görüntü düzenleme yazılımı, sanal klavyeler, sistem araçları ve yardımcı programları, arama uygulamaları, duvar kağıdı uygulamaları gibi çeşitli yazılımlara yerleştirildiği belirtildi.
Bu truva atlarını içeren uygulamaların isimleri ise şöyle sıralandı;
Ayrıca uzmanların, Android.Joker ailesinden kurbanları bilgisi olmadan ücretli mobil hizmetlere abone yapan başka truva atları da keşfettiği ifade edildi. Rapora göre bu truva atlarının olduğu uygulamalar şöyle;
Android.PWS.Facebook ailesinden yeni kötü amaçlı yazılımların da keşfedilen tehditler arasında olduğu aktarıldı. Bu dosyaların, Facebook hesaplarını hacklemek adına kullanılabilecek verileri çalmak için tasarlandığından söz edildi. Bu konuda adı verilen uygulamalar ise;
Uzmanların ayrıca iki uygulamada saklanan bir truva atı daha keşfettiği öğrenildi. Bu uygulamaların ise;
Ortaya çıkan bir diğer tehdidin ise, online sohbet için geliştirilmiş ancak sahte olan bir uygulama olduğu ifade edildi. Bu uygulamanın ise "Chat Online" olduğu belirtildi.
Rapor oldukça iddialı çünkü düzinelerce uygulama tarafından hedeflenen 9 milyondan fazla kişiden bahsediyoruz. Rapora göre keşfedilen tehditler hakkında Google bilgilendirildi. Ancak raporun yayınlandığı tarihte, bazı kötü amaçlı uygulamaların hala indirilebilir durumda olduğunun altı çizildi. Son durum nedir henüz bilinmiyor ancak herkesin bu uygulamalardan bir an önce kurtulması gerekiyor.
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