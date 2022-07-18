Paranızı çalıyorlar! Telefonunuzda biri bile yüklüyse hemen silin

Siber saldırganlar, günümüzde akıllı cihazları da hedef alıyor. Bunun bir örneği, kötü amaçlı yazılımını taşıyan bazı uygulamalardı. Kötü amaçlı yazılımını içerdiği tespit edilen bazı uygulamalar geçtiğimiz dönemde Android kullanıcılarının uygulama indirdiği mağaza olan Google Play'den silinmişti. Ancak Fransız güvenlik araştırmacısı Maxime Ingrao, Google Play'deki Android uygulamalarına bulaşabilecek yeni bir kötü amaçlı yazılım ailesi keşfetti. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız büyük derde girebilir.
The Next Web'in aktardığına göre, Ingrao'nun belirlediği 8 uygulama, üç milyondan fazla kez indirildi. Dolandırıcıların ise Autolycos zararlısı içeren uygulamaları tanıtmak için birkaç Facebook sayfası oluşturduğu ve Facebook ve Instagram'da reklamlar yayınladığı tespit edildi. Yazılımın uygulamayı indiren kişileri gizlice paralı hizmetlere abone etmeye başlayarak adeta paralarını çaldığı aktarıldı.
Güvenlik araştırmacısı, Android akıllı telefon kullanıcılarını 8 kötü amaçlı uygulamaya karşı uyardı. İşte o uygulamalar;
Found new family of malware that subscribe to premium services ????— Maxime Ingrao (@IngraoMaxime) July 13, 2022
8 applications since June 2021, 2 apps always in Play Store, +3M installs ????????
No webview like #Joker but only http requests
Let’s call it #Autolycos ????#Android #Malware #Evina pic.twitter.com/SgTfrAOn6H
Neyse ki Google, bu uygulamaların tamamını Play Store'dan sildi. Ancak telefonlardan kaldırılmadıkça kullanıcılar adına tehlike yaratmaya devam edecekler. Ayrıca, uygulamaların APK sürümleri de hala bir yerlerde mevcut, bu yüzden bilinmeyen kaynaklar yoluyla indirilebilir durumdalar.
Yukarıdaki uygulamalardan herhangi birini indirdiyseniz, hemen kaldırın. Ayrıca, özellikle geliştiriciyi tanımıyorsanız, reklamlardan uygulama indirmeyin.
Kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalardan kaçınmak için atabileceğiniz bazı basit adımlar var. Bunlar;
Okuyucu Yorumları 0 yorum