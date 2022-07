Paranızı çalıyorlar! Telefonunuzda biri bile yüklüyse hemen silin

Siber saldırganlar, günümüzde akıllı cihazları da hedef alıyor. Bunun bir örneği, kötü amaçlı yazılımını taşıyan bazı uygulamalardı. Kötü amaçlı yazılımını içerdiği tespit edilen bazı uygulamalar geçtiğimiz dönemde Android kullanıcılarının uygulama indirdiği mağaza olan Google Play'den silinmişti. Ancak Fransız güvenlik araştırmacısı Maxime Ingrao, Google Play'deki Android uygulamalarına bulaşabilecek yeni bir kötü amaçlı yazılım ailesi keşfetti. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız büyük derde girebilir.

The Next Web'in aktardığına göre, Ingrao'nun belirlediği 8 uygulama, üç milyondan fazla kez indirildi. Dolandırıcıların ise Autolycos zararlısı içeren uygulamaları tanıtmak için birkaç Facebook sayfası oluşturduğu ve Facebook ve Instagram'da reklamlar yayınladığı tespit edildi. Yazılımın uygulamayı indiren kişileri gizlice paralı hizmetlere abone etmeye başlayarak adeta paralarını çaldığı aktarıldı.

Güvenlik araştırmacısı, Android akıllı telefon kullanıcılarını 8 kötü amaçlı uygulamaya karşı uyardı. İşte o uygulamalar;

Found new family of malware that subscribe to premium services ????



8 applications since June 2021, 2 apps always in Play Store, +3M installs ????????



No webview like #Joker but only http requests



Let’s call it #Autolycos ????#Android #Malware #Evina pic.twitter.com/SgTfrAOn6H