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Paranızı çalıyorlar! Telefonunuzda biri bile yüklüyse hemen silin

18.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber saldırganlar telefonlarımızı hedef almayı sürdürürken, Android uygulama mağazası Google Play'de adeta paranızı çalan kötü amaçlı uygulamalar keşfedildi. Kullancılar arasında endişe yaratan uygulamaların 3 milyondan fazla kez indirildiği belirlendi. Keşfin arkasındaki isim, Android akıllı telefon kullanıcılarını 8 kötü amaçlı uygulamaya karşı uyardı. İşte hemen telefonunuzdan silmeniz gereken bu 8 Android uygulamasının isimleri!

Paranızı çalıyorlar! Telefonunuzda biri bile yüklüyse hemen silin

Siber saldırganlar, günümüzde akıllı cihazları da hedef alıyor. Bunun bir örneği, kötü amaçlı yazılımını taşıyan bazı uygulamalardı. Kötü amaçlı yazılımını içerdiği tespit edilen bazı uygulamalar geçtiğimiz dönemde Android kullanıcılarının uygulama indirdiği mağaza olan Google Play'den silinmişti. Ancak Fransız güvenlik araştırmacısı Maxime Ingrao, Google Play'deki Android uygulamalarına bulaşabilecek yeni bir kötü amaçlı yazılım ailesi keşfetti. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız büyük derde girebilir.

BU SEKİZ UYGULAMAYI HEMEN SİLİN

The Next Web'in aktardığına göre, Ingrao'nun belirlediği 8 uygulama, üç milyondan fazla kez indirildi. Dolandırıcıların ise Autolycos zararlısı içeren uygulamaları tanıtmak için birkaç Facebook sayfası oluşturduğu ve Facebook ve Instagram'da reklamlar yayınladığı tespit edildi. Yazılımın uygulamayı indiren kişileri gizlice paralı hizmetlere abone etmeye başlayarak adeta paralarını çaldığı aktarıldı.

Güvenlik araştırmacısı, Android akıllı telefon kullanıcılarını 8 kötü amaçlı uygulamaya karşı uyardı. İşte o uygulamalar;

  • Vlog Star Video Editor (1 milyon+ indirme)
  • Creative 3D Launcher (1 milyon+ indirme)
  • Funny Camera (500 bin+ indirme)
  • Wow Beauty Camera (100 bin+ indirme)
  • Gif Emoji Keyboard (100 bin+ indirme)
  • Razer Keyboard & Theme (10 bin+ indirme)
  • Freeglow Camera 1.0.0 (5 bin+ indirme)
  • Coco Camera v1.1 (1.000+ indirme)
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Neyse ki Google, bu uygulamaların tamamını Play Store'dan sildi. Ancak telefonlardan kaldırılmadıkça kullanıcılar adına tehlike yaratmaya devam edecekler. Ayrıca, uygulamaların APK sürümleri de hala bir yerlerde mevcut, bu yüzden bilinmeyen kaynaklar yoluyla indirilebilir durumdalar.

Yukarıdaki uygulamalardan herhangi birini indirdiyseniz, hemen kaldırın. Ayrıca, özellikle geliştiriciyi tanımıyorsanız, reklamlardan uygulama indirmeyin.

KÖTÜ AMAÇLI UYGULAMALARDAN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

Kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalardan kaçınmak için atabileceğiniz bazı basit adımlar var. Bunlar;

  • Yükleme sırasında uygulamalara SMS içeriğinizi okuma izni vermeyin. Üçüncü taraf veri paylaşım izinlerini de kontrol edin.
  • Yorumları okuyun.
  • Play Protect'i aktif tutun.
  • Bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten kaçın.
  • Artık kullanmadığınız uygulamaları silin.
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