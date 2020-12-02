Neden hiçbir aşı koronavirüse karşı yüzde yüz etkinlik göstermedi?

İngiltere’de yer alan Bath Üniversitesi'nden Doktor Andrew Preston koronavirüs aşılarının etkinliğini değerlendirdi. Preston, Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın ulaştığı yüzde 95 etkinliğin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Bu, aşılanan her on kişiden en az dokuzunun, Covid-19'a maruz kalırsa hastalanmayacağı anlamına geliyor. Aşı kişinin enfeksiyona yakalanmasını durdurmayabilir, ancak hastalığın belirtilerinin gelişmesini önleyebilir. Ancak herhangi bir aşının yüzde yüz koruma sağlaması mümkün değil ” ifadelerini kullandı.

Nottingham Üniversitesi'nde viroloji profesörü olan Will Irving, aşıların bağışıklık sisteminde virüse karşı hafıza yaratmak üzere tasarlandığını belirtti. Böylelikle hastalıkla tekrar karşılan insan vücudu aşının sağladığı hafıza sayesinde virüsle mücadele ederek onu etkisiz hale getirme imkanı buluyor.

10 BİNLERCE KİŞİ ÜZERİNDE DENENİYOR

Bununla birlikte Irving, “Herhangi bir aşı geliştirirken, etkili olup olmadığını öğrenmek için on binlerce kişi üzerinde klinik deneyler yapılır. Bunun için bir aşı grubu ve aşıyı almayan bir plasebo grubu oluşturulur. Daha sonra, bir dönem boyunca her gruptaki vaka sayısı değerlendirilir. Aşılanan grupta 25 vaka, plaseboda 50 vaka varsa bu aşının yüzde 50 etkili olduğu anlamına gelir, yani aşılanan gruptaki insanların yarısının hastalığa yakalanmasını önlemiştir” dedi.