Nedeni merak edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye anlamlı hediye... 76 adet gül verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gitti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.

Erdoğan mezarlık ziyaretinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

76 ADET GÜL HEDİYE ETTİ

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76. yaş gününü kutlayan Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etti.

Daha önce de Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül hediye etmişti.