Nehirde buldukları dev kemik Buz Devri'ne ait çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde dalgıçlar, 1,2 metrelik ve 22,7 kilogramlık dev bir kemik buldu.

Eyaletteki Peace Nehri'nden Derek Demeter ve Henry Sadler isimli iki arkadaşın çıkardığı kemiğin bir mamuta ait olduğu bildirildi.

Seminole Eyalet Üniversitesi'ndeki planetaryumun (gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonu) direktörü Demeter, o anları şöyle anlattı:

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZELDİ"

Henry benim dalış arkadaşımdır. Dalış sırasında bana seslendi ve ‘Aman tanrım! Hey, Derek. Bir şey buldum' dedi. Gerçekten çok güzeldi.

İki arkadaş Florida'nın güneybatısında düzenli olarak daldıklarını ve bu nehirde daha önce mamut dişleri bulduklarını aktardı.

Fox35'in haberine göre dalgıçlar, bacak kemiğini keşfettikleri gün soyu tükenmiş köpekbalıklarına ait birkaç küçük fosil ve kılıç dişli kediye ait bir diş de keşfetti.

KOLOMBİYA MAMUTUNA MI AİT?

Juma gömülü halde bulunan kemiğin, bir Kolombiya mamutuna (Mammuthus columbi) ait olduğu tahmin ediliyor.

Kemiğin yaşı belli değil ama Kolombiya mamutlarının 2,6 milyon yıl önce başlamış ve 11 bin 700 yıl önce sona ermiş son Buz Devri'nde Amerika kıtasını dolaştığı biliniyor.