HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nehirde buldukları dev kemik Buz Devri'ne ait çıktı

Nehirde buldukları dev kemik Buz Devri'ne ait çıktı

11.05.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki arkadaş Florida'nın güneybatısında düzenli olarak daldıklarını ve bu nehirde daha önce mamut dişleri bulduklarını aktardı.

Nehirde buldukları dev kemik Buz Devri'ne ait çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde dalgıçlar, 1,2 metrelik ve 22,7 kilogramlık dev bir kemik buldu.

Eyaletteki Peace Nehri'nden Derek Demeter ve Henry Sadler isimli iki arkadaşın çıkardığı kemiğin bir mamuta ait olduğu bildirildi.

Seminole Eyalet Üniversitesi'ndeki planetaryumun (gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonu) direktörü Demeter, o anları şöyle anlattı:

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZELDİ"

Henry benim dalış arkadaşımdır. Dalış sırasında bana seslendi ve ‘Aman tanrım! Hey, Derek. Bir şey buldum' dedi. Gerçekten çok güzeldi.

İki arkadaş Florida'nın güneybatısında düzenli olarak daldıklarını ve bu nehirde daha önce mamut dişleri bulduklarını aktardı.

Fox35'in haberine göre dalgıçlar, bacak kemiğini keşfettikleri gün soyu tükenmiş köpekbalıklarına ait birkaç küçük fosil ve kılıç dişli kediye ait bir diş de keşfetti.

KOLOMBİYA MAMUTUNA MI AİT?

Juma gömülü halde bulunan kemiğin, bir Kolombiya mamutuna (Mammuthus columbi) ait olduğu tahmin ediliyor.

Kemiğin yaşı belli değil ama Kolombiya mamutlarının 2,6 milyon yıl önce başlamış ve 11 bin 700 yıl önce sona ermiş son Buz Devri'nde Amerika kıtasını dolaştığı biliniyor.

Bugünkü ABD'den Kosta Rika'ya uzanan topraklarda yaşayan Kolombiya mamutlarının yaklaşık 500 bin yıl önce yünlü mamut ve bir başka mamut soyunun melezleşmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra 2011'de bilim insanları, Florida'nın güneydoğusundaki Vero Plajı'nda bulunan fosillerin, yaklaşık 13 bin yıl öncesinden kaldığını tespit etmişti.

Yeni kemiğin bir uyluk kemiği olduğu tahmin ediliyor. Ait olduğu hayvanın boyunun 2,25 metre, kilosununsa 10 bin kilogram olduğu düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı! Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı!
Cam kenarında saatlerce izledi! Elleriyle göstererek...Cam kenarında saatlerce izledi! Elleriyle göstererek...
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

Yeni dizisi belli oldu!

Yeni dizisi belli oldu!

Yasak Elma ekrana böyle veda etti! Şoke eden final sahnesi

Yasak Elma ekrana böyle veda etti! Şoke eden final sahnesi

Klasik ayran tarifini unutun! Hem renkli hem de çok sağlıklı

Klasik ayran tarifini unutun! Hem renkli hem de çok sağlıklı

‘Reçel olur mu’ diyenlere inat sofraları süslüyor! Rengi ve lezzetiyle büyülüyor

‘Reçel olur mu’ diyenlere inat sofraları süslüyor! Rengi ve lezzetiyle büyülüyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.