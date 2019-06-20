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Nejat İşler’in yeni imajı şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Yeniden çekimlerine başlanan Behçat Ç.

Nejat İşler’in yeni imajı şaşırttı

Yeniden çekimlerine başlanan Behçat Ç. dizisi için saçlarını kazıtan Nejat İşler, Ankara’daki çekimlere ara verilir verilmez Bodrum’a koştu.
Ünlü oyuncu Nejat İşler, Ankara’da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü. Saçlarını kazıtan ve kilo verdiği gözlenen ünlü oyuncu çekimlere ara verilir verilmez soluğu yıllar önce yaşamaya başladığı Gümüşlük’te aldı. Arkadaşlarını ziyaret eden ve bir süre evinde dinlenmeye çekilen İşler’in sağlıklı ve fit görünümü de dikkatlerden kaçmadı.

Nejat İşler’in yeni imajı şaşırttı

Nejat İşler’in yeni imajı şaşırttı

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