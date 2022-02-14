Nemlendiricilere para harcamaya son! Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nemlendirici krem tarifi karşınızda...

Nemlendiriciler cildinizin olmazsa olmazı. Özellikle zorlu kış günlerini yaşadığımız şu dönemde kuruyan cildinizin yardım çığlığına kulak vermelisiniz. Tıpkı susadığınızda vücudunuza su alma isteğiniz gibi cildinizi de neme doyurmalısınız. Kullandığınız nemlendiricilerin içerisindeki alkol türevi ürünleri ve zararlı maddeleri cildinize sürmek istemezseniz tamamen doğal içerikli bir karışım hazırlayabilirsiniz. Gelin, sizin için derlediğimiz evde kolaylıkla yapabileceğiniz nemlendirici krem tarifinin detaylarını birlikte inceleyelim.

DOĞAL YAĞLAR İLE EV YAPIMI NEM BOMBASI

MALZEMELER

1 çay bardağı Hindistan cevizi yağı

2 çay bardağı zeytinyağı

13-15 damla gül veya lavanta yağı

1 ampul E vitamini

1 çay bardağı doğal bal mumu

HAZIRLANIŞI

Öncelikle bir tencerenin içine 2-3 parmak kalınlığında su koyun ve ocağın altını açın.

Ayrı bir cam kaseye de Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, seçtiğiniz esansiyel yağ ve bal mumunu ekleyin.

Kaseyi tencere içine yerleştirin. Bir tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve benmari usulü eritin.

Malzemeler iyice eridikten sonra karışımı tencereden alın. E vitamini ampulünü de karışıma ekleyin.

Tamamlanan karışımı bir saklama kabına alın ve donması için bekleyin.

Donan karışımı cildinize uygulamadan önce bileğinize sürüp bekleyin. Herhangi bir alerjik reaksiyon görülmezse karışımı nemlendirici krem olarak cildinize uygulayabilirsiniz.

KULLANILAN YAĞLARIN CİLDE FAYDALARI

Nemlendirici kremde kullanacağınız yağların kalitesine dikkat etmelisiniz. Yağların kaliteli ve soğuk sıkım olmasına özen göstermelisiniz.

Krem içerisinde kullanılan zeytinyağı cildinizi neme doyururken diğer yandan Anti-Aging etkisi ile yaşlanmaya karşı savaşır.

Hindistan cevizi yağı nemin yanı sıra cilt üzerindeki sivilcelerle mücadele ederek akneleri önler.

Kullanacağınız esansiyel yağı kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Esansiyel yağların bu tarifteki görevi hoş koku vermesi.

Bal mumu ise ev yapımı kreminizin olmazsa olmazı. Doğal kıvam verici malzemelerden olan bal mumu, soğuk havalarda cildinizi adeta bir kalkan gibi korur.



