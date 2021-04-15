Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü

Nepal'den Avustralya'ya taşınma hayali kuran aile on yıldır biriktirdikleri 700 bin dolarla bir ev inşaa ettirdi. Ancak rüya ev hayali yerini çok geçmeden hayal kırıklığına bıraktı.

'YARIM EV' DİYOR

398 bin dolara Sidney'den bir arsa satın alan Bishnu Aryal, 2016 yılında inşaat şirketiyle bir sözleşme imzaladı. Anlaşma, müstakil bir ev içindi ancak Aryal, üç yıl sonra ilerlemeyi kontrol ettiğinde dehşete düştü. Müteahhitler bir cephesi tamamen duvarla örülü bir dubleks yapmıştı. Bitmemiş gibi görünen binaya Aryal 'yarım ev' adını veriyor.

''İNSANLAR DURUP FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR''

Binayı gördüğünde dehşete düştüğünü ve neredeyse bayılacağını söyleyen Bishnu, ''İngilizcem kötü ama kesinlikle bu şekilde bir anlaşma imzalamadık. Yarım ev sahibi olmak için anlaşma yapmadım. Sürece güvendim ve bu yüzden burayı ziyaret etmedim ancak hesaplarına sürekli para yatırdım. Yatırdığım para toplamda 700 bin dolar. Evin bir tarafı gri ve penceresiz bir duvar. Onlara evim nerede diye sordum ve evimin geri kalanını istedim. Görünürde bir ev değil, dubleks değil, yarım bir ev. Ve utanç verici görünüyor. İnsanlar durup onun fotoğrafını çekiyor'' şeklinde konuştu.