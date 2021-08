Nereden nereye: Windows 11 için yeni Paint duyuruldu!

Paint'in macerası Windows ile başladı. Ancak Microsoft, özellikle Windows 95 ve Windows XP sürümü ile hafızalara kazınan Paint uygulamasını Windows 11'de yeniden tasarlıyor.

Microsoft'un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay, Twitter'da yayınladığı videoyla yeniden tasarlanan Paint uygulamasını tanıttı. Yayınlanan video, yazı tipi, fırçalar ve Paint için karanlık moddaki iyileştirmelere kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV