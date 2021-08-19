Nereden nereye: Windows 11 için yeni Paint duyuruldu!

Paint'in macerası Windows ile başladı. Ancak Microsoft, özellikle Windows 95 ve Windows XP sürümü ile hafızalara kazınan Paint uygulamasını Windows 11'de yeniden tasarlıyor.

KARŞINIZDA YENİ PAINT

Microsoft'un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay, Twitter'da yayınladığı videoyla yeniden tasarlanan Paint uygulamasını tanıttı. Yayınlanan video, yazı tipi, fırçalar ve Paint için karanlık moddaki iyileştirmelere kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Yeni Paint'te tüm farklı fırçaları ve etkilerini gösteren hızlı bir seçici ile araçlar artık çok daha kullanışlı görünüyor. Microsoft'un Paint için yazı tipi aracı da artık boyut, hizalama ve daha fazlası için seçenekler sunuyor.

YENİ PAINT NE ZAMAN GELECEK?

Windows Insiders kullanıcılarının yeni Paint uygulamasını ne zaman test edebileceği tam olarak belli değil.

Ancak Panay bunun Windows Insiders kullanıcılarına "yakında" geleceğini söylüyor.

