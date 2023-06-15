Neredeyse 1 kilogram! Doktorlar bile inanamadı, dünya rekoru olarak tarihe geçti...

Sri Lanka'da bir kişinin vücudundan dünyanın en büyük böbrek taşı çıkartıldı. Ordu hastanesindeki doktorlar tarafından çıkartılan böbrek taşının fotoğrafları Sri Lanka resmi ordu sitesinde yayımlandı. Bir greyfurt büyüklüğünde olup bir muz uzunluğunda olduğu belirtilen böbrek taşının ağırlığı ise 801 gram olarak ölçüldü.

EBATLARIYLA 2 ALANDA DÜNYA REKORU KIRDI

1 Haziran'da Sri Lanka ordu doktorları tarafından bir hastanın vücudundan çıkarılan böbrek taşı 13.3 santimetre olarak ölçüldü.

Ağırlığı ise 801 gram olarak tartılan böbrek taşı iki dünya rekoru kırdı.

Daha önceden 2004 yılında Hindistan'da çıkartılan bir böbrek taşı 13 santimetre ölçülerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmişti. 2008 yılında ise Pakistan'da ağırlık kategorisinde 620 gram tartılan bir böbrek taşı rekor kırmıştı.

Guinness Dünya Rekorlar, Sri Lanka'daki Colombo Ordu Hastanesi'ndeki hastanın her iki alanda da rekor kıran devasa böbrek taşını doğruladı.

SRİ LANKA ORDUSU FOTOĞRAFLARI RESMİ SİTESİNDEN YAYIMLADI

Sri Lanka ordusu Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren dev böbrek taşına ait görselleri resmi ordu sitesinden yayımladı.

