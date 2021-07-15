Neredeyse cinsel organından oluyordu! 3 gün boyunca penisine lastik bant dolayıp...

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan adam penisine ve testis torbasına lastik bant geçirerek sıktı. 3 gün boyunca bu şekilde duran ABD'linin, demans hastası olduğu eşinin çabasına rağmen lastikleri çıkarmayı reddettiği ifade edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki yaşlı adam son anda yapılan müdahale ile sağlığına kavuştu ancak doktorların ifadesine göre birkaç dakika gecikilseydi penisini kaybedecekti.

Doktorlar peniste daha fazla bozulmayı önlemek için ölü eti sıcak bir tel ile yaktı ve neşterle kesip çıkardı. Ayrıca, hastanın kasıkları işemesini engellediği için biriken idrar deposunu boşaltmak için kateter yerleştirdi.

Antibiyotiklerin yardımıyla hasta beş gün içinde iyileşti. Ancak sağlık raporuna göre, iki hafta sonraki kontrol randevusuna gelmedi.

''İLK VAKA DEĞİL''

Yaşlı adamın doktoru Fardod Kelly, "Penis gibi bir organ muhtemelen buna birkaç saat dayanabilir (ağrıdan bayılmazsanız), ancak sonunda basınç çok artar ve arterler sıkışır ve bu da penisin kopmasına neden olabilir. Bu, ne yazık ki, genellikle psikiyatrik bozukluklar ve cinsel sapkınlıkla ilişkili bir durum olduğu için karşılaştığımız ilk vaka değil. Nadir görülse de karşılaştığımızı söyleyebilirim" dedi.



