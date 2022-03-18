HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Neredeyse yok edilemez! Robot çitayı buz dahi durduramıyor: Rekor da kırdı

Neredeyse yok edilemez! Robot çitayı buz dahi durduramıyor: Rekor da kırdı

18.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, saatte yaklaşık 14.5 km hızla koşabilen bir robot "çita" geliştirmeyi başardı. "Neredeyse yok edilemez" şeklinde tasarlandığı söylenen robot, buz da dahil birçok araziyi hızla geçebiliyor. MIT'deki mühendisler robotun belirli bir platform için kaydedilen en hızlı koşu rekorunu kırdığını söyledi.

Neredeyse yok edilemez! Robot çitayı buz dahi durduramıyor: Rekor da kırdı

Robotların sayıca fazlalaştığı bir gelecek artık çok yakın. Boston Dynamics'in çoban köpeği olarak kullanılan Spot, bebek sahibi olmak isteyen robot Sophia ve koli taşıyan robotlar derken şimdi de ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) doğan "robot çita" karşımıza çıktı. Bu dört ayaklı robot çita sizi kesinlikle çok şaşırtacak.

ROBOT ÇİTA "NEREDEYSE YOK EDİLEMEZ"

Daily Mail gazetesinin haberine göre; MIT'deki (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) mühendisler tarafından geliştirilen robot çitanın "neredeyse yok edilemez" şeklinde tasarlandığı söyleniyor. Saatte yaklaşık 14.5 km hızla koşan robot, buz ve çakıl gibi zorlu arazileri hızla ve rahatlıkla geçebiliyor.

Araştırmacılar, modern teknoloji sayesinde mini çita robotların sadece üç saatte farklı zeminlerde 100 günlük bir deneyim biriktirebildiği iddiasında.

çita robot

İlk robotik hayvanların geliştirilmesinden bu yana neredeyse 25 yıl geçti ve o zamandan beri dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, yürüyen, dans eden ve kapı açan robot örnekleri ortaya çıkardı. Bunlardan en ünlüsü ise Boston Dynamics'in mini robot köpeği Spot oldu.

Ancak MIT araştırmacılarının açıkladığı gibi, konu koşan bir robotsa, onu tehlikeli araziler için programlamak oldukça zor olabilir.

Baş araştırmacı Gabriel Margolis, "Robotun davranışını simüle deneyimden daha iyi hale getiren bir yaklaşım geliştirdik ve eleştirel yaklaşımımız bu öğrenilmiş davranışların gerçek dünyada başarılı bir şekilde yayılmasını da sağlıyor. Bu simülatörde gördüğü tüm ortamlardan bazıları gerçek dünyada faydalı olan robot becerilerini öğretecek." dedi.

Bir robotun yürümektense koşmasının neden daha zor olduğu sorulduğunda ise Margolis, "Hızlı koşmak için donanımın sınırlarını zorlamak gerekiyor. Robotun, çim üzerinde koşarken buzla karşılaşması gibi ortamdaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesi şart" ifadesini kullandı.

Robot Sophia bebek sahibi olmak istiyor!Robot Sophia bebek sahibi olmak istiyor!

EN HIZLI KOŞU REKORU KIRDI

Araştırmacılara göre, robot belirli bir platform için kaydedilen en hızlı koşu rekorunu kırdı. Önceki yüksek hız rekoru, 2019 yılında MIT'deki Biyomimetik Robotik Laboratuvarı tarafından, bilim insanlarının 8.2mph (3.7m/s) koşu hızına ulaştığı zaman kırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanıcılar dikkat! Bu uyarıyı önemseyin yoksa...Kullanıcılar dikkat! Bu uyarıyı önemseyin yoksa...
Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında rapor tamamlandı!Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında rapor tamamlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İstanbul'da kar sağanakları başladı! Kaç gün sürecek?

İstanbul'da kar sağanakları başladı! Kaç gün sürecek?

Rusya, Ukrayna'dan sonra 3 ülkeye mi saldıracak? Flaş detay...

Rusya, Ukrayna'dan sonra 3 ülkeye mi saldıracak? Flaş detay...

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.