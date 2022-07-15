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  4. Nesli tehdit altında! Sarı benekli semender Amanoslar’da görüntülendi

Nesli tehdit altında! Sarı benekli semender Amanoslar’da görüntülendi

15.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de Amanos Dağları’nda nesli tehdit altında olan sarı benekli semender bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Nesli tehdit altında! Sarı benekli semender Amanoslar’da görüntülendi

Osmaniye’de Amanos Dağları’nda yer alan 1650 rakımlı Zorkun Yaylası’na ailesiyle birlikte gezmeye giden Adem Uçan, arkadaşının evinin bahçesinde gezerken nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender gördü. Uçan, çocuklarıyla birlikte semenderin fotoğraf ve videosunu çekti. Daha sonra çocukların semenderi incelemesinin ardından semender tekrardan doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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