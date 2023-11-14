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Netanyahu canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefiki ABD'ye gözdağı verdi: Sıra size geliyor

14.11.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Savaştan sonra her açıklaması dikkatle takip edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldığı canlı yayında adeta çileden çıktı. Sunucunun yönelttiği soruya öfkelenen Netanyahu ayrıca savaşta tarihe geçecek destekler aldığı müttefiki ABD'ye de "Sıra size geliyor" diyerek gözdağı verdi.

Netanyahu canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefiki ABD'ye gözdağı verdi: Sıra size geliyor

Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonuyla İsrail topraklarına saldırmasının ardından İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de katliama çevirdiği savaş günbegün ilerliyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kuzeyden girip Filistinlileri güneye sürerken dört bir yandan bomba yağdırıyor. Ancak Netanyahu bu katliamla ilgili 'sorumluluk' sözcüğünü duyduğunda dahi küplere biniyor. CNN International canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.

SORUYU BEĞENMEDİ

Sunucunun Netanyahu'ya "Neden sorumluluk almıyorsunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Netanyahu öfkelendi. Sunucunun sorduğu beğenmeyip tepki gösteren Netanyahu şöyle dedi:

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"Daha önce birçok kez yanıt verdim buna. Bu soru yanıtını savaştan sonra bulacak. Pearl Harbor'dan sonra Franklin Roosevelt'e bu soru soruldu mu? George Bush'a 11 Eylül saldırılarından sonra soruldu mu?"

ABD VE AVRUPA'YA: SIRA SİZDE

Netanyahu ayrıca İsrail'in Hamas ile savaşında yenilmesi durumunda savaşın Avrupa ve ABD'de yayılacağını savunup "Sıra size geliyor" dedi.

SORUMLULUKTAN KAÇTI

İsrail başbakanı sivil katliamının sorumluluğunu da üstlenemiyor. Zira Netanyahu canlı yayında ülkesinin uluslararası hukuka uygun savaştığını öne sürdü.

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İsrail Binyamin Netanyahu
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