HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netanyahu'dan ateşkesle ilgili son açıklama! Esir vurgusunu yineledi

Netanyahu'dan ateşkesle ilgili son açıklama! Esir vurgusunu yineledi

08.11.2023 23:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya İsrail-Filistin çatışmasından gelecek ateşkes haberini beklerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu şartını bir kez daha yineledi. Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının isteyen Netanyahu, kara harekatıyla ilgili son bilgileri de paylaştı.

Netanyahu'dan ateşkesle ilgili son açıklama! Esir vurgusunu yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar ateşkes yapmayacaklarını tekrarladı.

NETANYAHU'DAN ESİR VURGUSU

Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin yerel yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

thumbs_b_c_d898b367c9f44ccd8cb33dbff55e8d9d

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatının “iyi ilerlediğini ve iyi sonuçlar aldığını” savunan Netanyahu, “Her yönden duyduğumuz boş dedikoduları bir kenara bırakıp net bir şeyi tekrarlamak istiyorum: Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak.” dedi.

Netanyahu, “Bunun dışında (söylenen) her şey boştur.” ifadesi kullandı.

"BİR AVUÇ FANATİK İSRAİL'E AĞIR ZARAR VERİYOR"

İsrail güçleri ve istihbaratının, Batı Şeria’da “terörün bastırılmasını” büyük bir titizlikle yaptığını ifade eden Netanyahu, aynı zamanda Batı Şeria’nın ikinci bir çatışma sahasına dönüşmesini engellemek istediklerini vurguladı.

İsrail Başbakanı, Batı Şeria’da son dönemde giderek artan ve uluslararası alanda tepki çeken Yahudi yerleşimci şiddetine de değindi.

Netanyahu, “Buradaki halkı (Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimciler) temsil etmeyen bir avuç fanatik, İsrail’e uluslararası alanda ağır zarar veriyor.” diye konuştu.

Öte yandan Netanyahu, İsrail hükümetinin Sosyal ve Ekonomik Kabinesinin toplantısında da konuştu.

İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere ve bunun ülke ekonomisine yansımalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, ülkede sivil yardımlar için yaklaşık 13 milyar şekel (yaklaşık 3,4 milyar dolar) tutarında bütçe sunacaklarını duyurdu.

Bunun büyük bir rakam olduğunu belirten Netanyahu, “Mesela koronavirüs döneminde harcadığımızın dört katını işletmeler için harcıyoruz.” dedi. (AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısı! İşte Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Komşuları şikayet etti, polisler gelince bakın ne yaptı!Komşuları şikayet etti, polisler gelince bakın ne yaptı!
Anahtar Kelimeler:
İsrail netanyahu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.