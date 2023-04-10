HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netanyahu geri adım attı! İsrail Savunma Bakanı Gallant görevine iade edildi

Netanyahu geri adım attı! İsrail Savunma Bakanı Gallant görevine iade edildi

10.04.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de süren protestoların ardından geri adım attı. Netanyahu, geçtiğimiz ay görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu.

Netanyahu geri adım attı! İsrail Savunma Bakanı Gallant görevine iade edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’deki son terör saldırıları ve ulusal güvenlik meseleleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İsrail’in terör saldırısı altında olduğunu söyleyen Netanyahu, söz konusu saldırılardan bir önceki hükümeti sorumlu tutarak, önceki hükümetin İsrail'in düşmanlarını cesaretlendirdiğini ve zayıflık gösterdiğini iddia etti. Netanyahu, "Önceki hükümet döneminde terör saldırılarının sayısı ikiye katlandı. Önceki hükümet, gaz alanları karşılığında hiçbir şey almadan düşmana teslim etti” dedi.

Söz konusu saldırılardan muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid’i suçlayan Netanyahu, "Aceleci davranmıyorum. Kararlı hareket ediyorum ve her şeyden önce sorumlu davranıyorum. İsrail halkı, size bu gece söylüyorum, bu tehditleri geri çevireceğiz ve düşmanlarımızı yeneceğiz. Bunu geçmişte yaptık ve yine yapacağız. Caydırıcılığı yeniden tesis edeceğiz, bize miras kalan zararları gidereceğiz" dedi.

GALLANT GÖREVE İADE EDİLDİ

AW862364_01

Netanyahu, 26 Mart’ta tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyurmasının ardından geri adım atarak, Gallant'ın görevine devam edeceğini açıkladı. Netanyahu, söz konusu kararı protestolar nedeniyle almadığını ifade ederek, İsrail'in güvenliği için yapılan her şey hakkında ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

ULUSAL MUHAFIZ TEŞKİLATI

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’e tartışmalı yargı reformunun ertelenmesine destek vermesi halinde söz verilen "Ulusal Muhafız Teşkilatı”na verilen onay hakkında gelen bir soruyu cevaplayan Netanyahu, muhafızların "gerekli" olduğunu, "kimsenin milisleri olmayacağını" ve "sorumlu, düzgün, profesyonel bir güvenlik gücü" olacağını ifade etti.

'SORUMLULUK ALMA ZAMANI GELDİ'

Netanyahu’nun açıklamalarına tepki gösteren eski Başbakan Yair Lapid, "Bir basın toplantısı düzenleyip aşırılık yanlısı ve başarısız hükümetinin yol açtığı sorunlar için başkalarını suçlamak yerine (Netanyahu) ve bakanlarının sızlanmayı bırakıp nihayet sorumluluk alma zamanı geldi" dedi.

'ANLAŞMA LÜBNAN'LA YAPILDI'

Eski Başbakan Naftali Bennett ise, Netanyahu'nun konuşmasını “liderlik dışı ve utanç verici” olarak nitelendirerek, önceki hükümetin Lübnan ile imzaladığı deniz sınırı ve doğal gaz anlaşmasının İsrail'in caydırıcılığına zarar verdiği yönündeki suçlamasını reddetti. Bennett, "Anlaşma Hizbullah'la değil, Lübnan'la yapıldı ve Hizbullah'ın şu anda yaptığı şeyin bu anlaşmayla hiçbir ilgisi yok. Başkalarını suçlamanın değil, liderlik zamanı” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ordusunda 'gizli belge' skandalı! Pentagon harekete geçtiABD ordusunda 'gizli belge' skandalı! Pentagon harekete geçti
CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!
Yükseklerde kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyorYükseklerde kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
Anahtar Kelimeler:
İsrail netanyahu

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştu

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştu

6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu

6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu

HDP'li Feleknas Uca'dan skandal Öcalan sözleri!

HDP'li Feleknas Uca'dan skandal Öcalan sözleri!

Dünya savunma sanayii için tarihi gün: TCG Anadolu göreve hazır!

Dünya savunma sanayii için tarihi gün: TCG Anadolu göreve hazır!

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.