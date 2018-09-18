HABER

Netanyahu ile Putin Rus uçağının vurulmasını telefonda görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

Netanyahu ile Putin Rus uçağının vurulmasını telefonda görüşecek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'de Rus askeri uçağının vurularak düşürülmesi olayını Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinde ele alacağı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli üst düzey bir diplomatik kaynak, Netanyahu ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin "kısa bir zaman içinde" gerçekleşeceğini belirtti.

Yerel basına konuşan bir başka diplomatik kaynak ise İsrail ile Rus siyasi ve askeri yetkililerin "sürekli temas" halinde olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kendisine ait askeri uçağın vurulmasından İsrail'in sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddedilerek, olaydan Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleri ile İran ve Hizbullah'ın sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.

PARTNERYeşilçam'ın gamzeli güzeliydiYeşilçam'ın gamzeli güzeliydi
Hasankeyf'te mağaralar apart otele dönüştürülüyorHasankeyf'te mağaralar apart otele dönüştürülüyor
Antalya'da skandal! Yanlış yere götürüldüğünü anlayan Bakan konvoyun yolunu değiştirdiAntalya'da skandal! Yanlış yere götürüldüğünü anlayan Bakan konvoyun yolunu değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

Antalya'da skandal! Yanlış yere götürüldüğünü anlayan Bakan konvoyun yolunu değiştirdi

Antalya'da skandal! Yanlış yere götürüldüğünü anlayan Bakan konvoyun yolunu değiştirdi

CI 2018, 54'ü yurtdışından toplam 83 galeri ile yaklaşık 2 bin eseri sanatseverler ile buluşturacak

CI 2018, 54'ü yurtdışından toplam 83 galeri ile yaklaşık 2 bin eseri sanatseverler ile buluşturacak

Bedelli askerlik 2. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Bedelli askerlik 2. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Yalan Dünya, Neredesin Sen, Evvelim Sen oldun şarkılarının sahibi Bozkırın Tezenesi saz virtüözü kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Yalan Dünya, Neredesin Sen, Evvelim Sen oldun şarkılarının sahibi Bozkırın Tezenesi saz virtüözü kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi

3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.