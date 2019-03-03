Böylece Netanyahu'nun, Arap karşıtlığı ile öne çıkan ve kurduğu parti 1998'de İsrail'de yasa dışı ilan edilen Haham Meir Kahane'nin müritlerinin partisi Yahudi Gücü'ne meclisin yolunu açtığı ifade ediliyor.

Bu çağrının ardından aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve barajı aşamayacağı öngörülen Yahudi Evi ve Yahudi Gücü Partisi seçime ortak listeyle girme kararı aldı.

Hatta bunu bir adım öteye taşıyan Netanyahu, muhtemel sağ ittifaka, seçimi kazanması halinde kuracağı hükümette iki bakanlık sözü verdi.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un seçimde ikinci sıraya düşmesi öngörülüyor. Buna rağmen Netanyahu, meclisteki sağ partilerin çoğunluğu sağlaması için bazı girişmelerde bulundu.

KUDÜS (AA) - USAME GASSANİ - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde meclisteki çoğunluğun sağ partilerin elinde bulunması için "katillerin avukatı" olarak bilinen ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Itamar Ben Gvir'in milletvekili olarak meclise girebilmesinin yolunu açtı.

Bin Gvir, 21 Şubat'ta Yedioth Ahronot gazetesine verdiği röportajda, Kach'ın kurucusu İsrailli aşırı sağcı Meir Kahane'nin fikirlerine hala inandığını ancak farklı bir rota izlediğini, gösterilere katılmak yerine gerçeği değiştirmek için yargıya döndüğünü ifade etmişti.

Haaretz gazetesi ise 20 Şubat'taki haberinde, Gvir'in Milli Eğitim Bakanlığına gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

- "Netanyahu'nun ideolojisi Gvir ile aynı"

İsrailli uzman İsmet Mansur, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Netanyahu, sağ partileri Yahudi güçleriyle ittifak yapmaya itti. Başbakanın, yargılama süreci ve hapis cezası alma korkusu, görevde kalmak için sarf ettiği çabaları açıklar nitelikte. Bu nedenle yaptıkları hiç şaşırtıcı değil." dedi. İttifakın zamanlamasının arkasında seçimlerin olduğunu dile getiren Mansur, Netanyahu'nun ideolojisinin aşırılık yanlısı Gvir ve diğerlerinin ideolojilerinden farklı olmadığını, iki devletli çözüme inanmadığını ve Araplara karşı Yahudileri kışkırtarak yerleşim yerlerini boşalttırdığını ifade etti.

Mansur, "Likud ve diğer sağcı partiler, ideolojik amaçları ve Gvir'in aşırılık yanlısı fikirleriyle örtüşen birçok ırkçı yasa çıkardı." diye konuştu.

- Goldstein ve Kach terör örgütü

İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.