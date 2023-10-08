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Netanyahu, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve İtalya liderleriyle görüştü

08.10.2023 19:37 | Son Güncelleme:
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü.

Netanyahu, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve İtalya liderleriyle görüştü

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun diplomasi trafiği de hız kesmeden devam ediyor. Netanyahu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı telefon görüşmelerinde bölgedeki son durumu ele aldı.
Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bütün liderler, İsrail'in ihtiyaç duyduğu ölçüde kendini savunma hakkına kesin destek verdiğini ifade etti” denildi.
Zelenskiy ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük ölçekli bir saldırının acısını çeken İsrail'le dayanışma içindeyiz ve çok sayıda kurban için taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail'deki Ukrayna vatandaşlarının güvenliği konusunda İsrail polisi ile Ukraynalı diplomatlar arasında işbirliğinin sağlanması önemli” dedi.

ALMANYA ARABULUCULUK ÇABALARI İÇİN MISIR İLE GÖRÜŞECEK!

Scholz yaptığı açıklamada ise, görüşmede Netanyahu’ya İsrail'in güvenliğinin Almanya’nın politikasının temel taşı olduğu konusunda güvence verdiğini belirterek, "Buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmeyi planladığını aktaran Scholz, arabuluculuk ve gerilimi azaltma çabalarında Mısır'a destek vereceğini söyledi. Scholz, bölgedeki durumu değerlendirmek için ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle de telefonla görüşeceğini ifade ederek, “Hamas'ın eylemlerini en güçlü şekilde kınadığımız açıktır, ancak her şeyden önce bu saldırının tüm bölge için hesaplanamaz sonuçlar doğuracak bir yangına dönüşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz ve bu durumda olan herkesi uyarıyoruz” dedi.

"İSRAİLLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Zelenskiy ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük ölçekli bir saldırının acısını çeken İsrail'le dayanışma içindeyiz ve çok sayıda kurban için taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail'deki Ukrayna vatandaşlarının güvenliği konusunda İsrail polisi ile Ukraynalı diplomatlar arasında işbirliğinin sağlanması önemli” dedi.

İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında 20’si çocuk 370 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 200 kişi de yaralandı.

İsrail tarafında ise 600 kişi hayatını kaybetti, 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer, en az 100 İsrail vatandaşının ise Gazze'de esir tutulduğunu açıkladı.

(İHA)

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